Khởi tố bị can chiếm đoạt tiền ủng hộ của bạn đọc dành cho các bệnh nhân nghèo

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lương Thế Vũ (SN 1995, trú tại xã Ea Pô, huyện Cư Jút) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Lương Thế Vũ tại cơ quan công an



Theo kết quả điều tra, trước đó do hoàn cảnh gia đình khó khăn, có con nhỏ bị não úng thủy nên Lương Thế Vũ được Báo Dân trí đăng bài viết kêu gọi bạn đọc ủng hộ, giúp đỡ gia đình Vũ. Sau đó, Báo Dân trí đã chuyển số tiền 400 triệu đồng của bạn đọc ủng hộ vào tài khoản cá nhân của Vũ giúp gia đình chữa bệnh cho con nhỏ.



Đến tháng 9/2020, Vũ nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các bệnh nhân nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn nên theo dõi hoạt động thiện nguyện do Báo Dân trí phát động.



Vũ thu thập thông tin của các bị hại qua các bài viết của Báo Dân trí kêu gọi ủng hộ tiền cho các hoàn cảnh khó khăn, lấy các thông tin về người được ủng hộ, số tiền được ủng hộ... Sau đó, Vũ sử dụng điện thoại cá nhân gọi điện mạo danh là nhân viên kế toán Báo điện tử Dân trí đã chuyển dư số tiền ủng hộ và yêu cầu nạn nhân chuyển lại số tiền dư vào tài khoản của Vũ.



Với thủ đoạn trên Vũ khai nhận đã thực hiện 9 vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền hỗ trợ của bạn đọc Báo dân trí dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm bệnh tật khác...



Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc. Cơ quan điều tra yêu cầu ai là nạn nhân, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông (gặp điều tra Nguễn Viết Hiển, số điện thoại 0978200990) để phối hợp giải quyết.

Theo Bá Hiển (baodaknong)