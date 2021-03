Kết quả điều tra bước đầu vụ thi thể không còn nguyên vẹn trong rẫy cà phê

Cơ quan chức năng đã có kết quả điều tra bước đầu về thi thể thanh niên không còn nguyên vẹn trong rẫy cà phê.



Ngày 3-3, thượng tá Trần Bình Hưng, Trưởng Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk), cho biết qua kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh A.K (28 tuổi, ngụ buôn Hring, xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar) đã tử vong cách đây khoảng 20 ngày, thi thể đã bị phân hủy mạnh.



Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng không phát hiện có dấu hiệu hình sự. Khả năng nạn nhân đã tử vong do tự tử.



Lý giải về việc thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn, chỉ còn từ phần thắt lưng trở xuống, thượng tá Hưng cho biết có thể là do bị các loài động vật gây ra.



Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, chiều 1-3, một người dân ở buôn Hring tá hỏa khi phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn trong rẫy cà phê của buôn nên trình báo cơ quan chức năng.



Qua quá trình điều tra, bước đầu công an xác định nạn nhân là anh A.K.



Theo một nguồn tin, anh A.K có biểu hiện tâm lý không bình thường. Trước Tết Nguyên đán vừa qua, anh A.K đã bỏ nhà đi, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả cho đến khi phát hiện vụ việc.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)