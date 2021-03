Hỏa hoạn thiêu rụi một căn nhà ở xã Ea Sol (huyện Ea H'leo)

Sáng 10-3, chính quyền xã Ea Sol (huyện Ea H'leo) đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà và hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình ông Ayun Hiu (SN 1940) ở buôn Chứ - bị hỏa hoạn thiêu rụi nhà vào khoảng 18 giờ ngày 9-3.





Ngoài ra, Ban tự quản và nhân dân buôn Chứ cũng đã họp, thống nhất mỗi hộ hỗ trợ một ngày công để dựng nhà tạm cho gia đình ông Hiu.



Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ngôi nhà cấp 4 có diện tích 120 m2 của gia đình ông Hiu bỗng bùng cháy dữ dội. Lúc phát hiện cháy, trong nhà có bà Ksơr H’Proai (con gái của ông Hiu) và các cháu; người dân xung quanh đã hô hoán, cùng nhau dập lửa.



Các cháu của ông Ayun Hiu ở buôn Chứ, xã Ea Sol (huyện Ea H'leo) bơ vơ sau vụ cháy căn nhà.



Các cháu của ông Ayun Hiu ở buôn Chứ (xã Ea Sol) bơ vơ sau vụ cháy nhà.



Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa và Cứu nạn cứu hộ số 7 (Công an tỉnh) đã huy động một xe chữa cháy, cùng cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa. Tuy nhiên, toàn bộ ngôi nhà và đồ đạc bên trong bị cháy rụi hoàn toàn, chỉ còn lại khung tường nhà, rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn được xác định là do chập điện, ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.





Đại diện Hội Nông dân xã Ea Sol (huyện Ea H'leo) tặng quà động viên gia đình.





Được biết, gần một tháng nay ông Hiu điều trị tai biến liệt nửa người tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh để nhà cho con gái H’Proai và các cháu ở.





http://baodaklak.vn/channel/3481/202103/hoa-hoan-thieu-rui-mot-can-nha-o-xa-ea-sol-huyen-ea-hleo-5726852/

Theo Hoàng Ân (baodaklak)