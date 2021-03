Đắk Lắk: Nhặt được tiền, hai học sinh báo công an để trả lại người mất

Trên đường đi học về, hai học sinh lớp 6 ở Đắk Lắk nhặt được tiền (1,5 triệu đồng) liền đem đến Công an xã để nhờ thông báo, trả lại cho người đánh rơi.



Chiều 5.3, Công an xã Quảng Tiến (H.Cư M’gar, Đắk Lắk) gửi thông báo đến Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Tri Phương (xã Quảng Tiến) về việc làm tốt của hai học sinh khi nhặt được tiền trên đường đi học về và đem đến báo với công an để trả lại cho người mất.



Vào khoảng 11 giờ ngày 5.3, sau khi tan học, hai học sinh Nguyễn Hoàng Long và Nguyễn Văn Đông (cùng học lớp 6A1 Trường THCS Nguyễn Tri Phương) trên đường về nhà qua khu vực ngã tư gần trường thì nhặt được số tiền 1,5 triệu đồng.



Ngay sau khi nhặt được tiền, hai em Long và Đông liền đem đến Công an xã Quảng Tiến để nhờ công an trao trả cho người đánh rơi.



Công an xã Quảng Tiến đã lập biên bản tiếp nhận số tiền trên và liên hệ với Đài truyền thanh huyện để đưa tin tìm người đánh rơi. Đồng thời, Công an xã đã có công văn thông báo về gương người tốt việc tốt gửi đến nhà trường, nơi hai em nhặt được tiền theo học, nhằm tuyên dương, động viên các em và nhân rộng việc tốt trong nhà trường và địa phương.

