Bắt giữ 1 phụ nữ bắt cóc cháu bé mới 1 tháng tuổi

Tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT đã chốt chặn và bắt giữ người phụ nữ bắt cóc cháu bé mới 1 tháng tuổi.





Ngày 23-3, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị và Công an TP Buôn Ma Thuột đã bàn giao Nguyễn Lê Hoàng Phương (SN 1993, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và cháu bé bị đối tượng này bắt cóc cho Công an TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) để tiếp tục điều tra.



Lực lượng CSGT chốt chặn, bắt giữ người phụ nữ bắt cóc trẻ em



Trước đó, chiều 22-3, một Tổ CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột) thì nhận được tin báo của trực ban Phòng CSGT báo tin có vụ bắt cóc trẻ em.



Theo đó, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Pleiku báo có một người phụ nữ tên Phương, khoảng 30 tuổi, cao 1,5m đã bế theo một cháu bé dưới 1 tháng tuổi bắt xe taxi từ tỉnh Gia Lai sang tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, người phụ nữ này tiếp tục đón xe khách.



Nguyễn Lê Hoàng Phương tại cơ quan công an



Tiếp nhận tin báo, Tổ CSGT bố trí lực lượng tổ chức chốt chặn, tiến hành kiểm tra tất cả các xe khách lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng từ Đắk Lắk đi TP HCM. Đến khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, Tổ CSGT phát hiện xe khách chở Phương lưu thông theo hướng Đắk Lắk - TP Hồ Chí Minh nên tiến hành ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.



Qua kiểm tra trên xe có một người phụ nữ có đặc điểm nhận dạng giống như tin báo, đang bế một cháu bé khoảng 1 tháng tuổi. Lúc này, Tổ CSGT thông báo và mời tất cả những người trên xe cùng phượng tiện về trụ sở Công an xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột) tiến hành xác minh làm rõ.



Cơ quan công an bàn giao cháu bé cho gia đình



Tại đây, người phụ nữ được xác định tên Nguyễn Lê Hoàng Phương. Qua đấu tranh, đối tượng Phương khai nhận do không có khả năng sinh con nên sử dụng mạng xã hội rồi quen biết chị Nhi mới sinh con. Lúc này, Phương đến phòng trọ của chị Nhi chơi, rồi lợi dụng lúc chị Nhi đang ngủ bắt cóc cháu bé.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)