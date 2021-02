Vây bắt hàng chục đối tượng đánh bầu cua trên vỉa hè

Cơ quan công an đã tổ chức vây bắt 21 đối tượng ung dung đánh bầu cua ăn tiền trên vỉa hè, thu giữ hàng trăm triệu đồng.





Sáng 19-2, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý 21 đối tượng tổ chức và tham gia đánh bạc dưới hình thức đánh bầu cua.





Cơ quan công an bắt giữ nhóm đối tượng ung dung đánh bầu cua ăn tiền trên vỉa hè





Trước đó, chiều 17-2, một tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma thuột đã bắt quả tang 21 đối tượng cả nam và nữ đang say sưa đánh bầu cua ăn tiền trên vỉa hè đường Ama Khê (phường Tân Lập).



Tại đây, lực lượng công an đã thu giữ tổng cộng hơn 199 triệu đồng, 16 chiếc điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan phục vụ cho việc đánh bạc.





Bà H'Linh Niê cầm đầu sới bạc





Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ, sòng bầu cua này do bà H’Linh Niê (51 tuổi, ngụ phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) cầm đầu. Số tiền mà các đối tượng dùng để đánh mỗi lượt lên đến 5 triệu đồng.





Một số tang vật thu giữ



Để đối phó với cơ quan chức năng, nhóm này luôn cắt cử người cảnh giới từ xa. Khi thấy người lạ xuất hiện, người cảnh giới sẽ hô lên để các con bạc tháo chạy. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ được nhóm đối tượng. Trong đó, nhiều đối tượng tham gia đánh bạc đã có tiền án, tiền sự.



Theo Cao Nguyên (NLĐO)