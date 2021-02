Thu hồi đất hơn 16 ha đất Dự án Trường Đại học Yersin cơ sở II

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 261 về việc thu hồi đất đã cho Trường Đại học Yersin Đà Lạt thuê tại Phường 8, TP Đà Lạt để giao cho Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý.

Theo đó, UBND tỉnh thu hồi toàn bộ diện tích 16,1 ha đất đã cho Trường Đại học Dân lập Yersin (nay là Trường Trường Đại học Yersin Đà Lạt) thuê theo Quyết định số 2975 QĐ-UBND ngày 11/11/2008 của UBND tỉnh tại Phường 8, TP Đà Lạt.

Lý do thu hồi là Dự án triển khai đầu tư chậm 116 tháng so với thời gian quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư số 421221000344 ngày 29/09/2008; chậm 38 tháng so với thời gian được gia hạn tại Văn bản số 3349/UBND-VX ngày 18/06/2015; vi phạm Điểm g, Khoản 1, Điều 46 Luật Đầu tư theo Văn bản số 9965/UBND-VXI ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về việc chấm dứt hoạt động của Dự án Cơ sở II Trường Đại học Yersin Đà Lạt.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho Cục Thuế tỉnh kiểm tra, truy thu nghĩa vụ tài chính mà Trường Đại học Yersin Đà Lạt phải thực hiện theo quy định (nếu có) kể từ ngày ban hành quyết định trở về trước. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập biên bản bàn giao đất nêu trên cho Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý; lập thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập các hồ sơ, thủ tục và bàn giao tài nguyên rừng trên đất cho Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý, xử lý các phát sinh do thay đổi hiện trạng về tài nguyên rừng trên đất (nếu có) theo quy định.

Theo HOÀNG SA (baolamdong.vn)