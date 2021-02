Rau xanh Đà Lạt dư thừa, nông dân phải cày làm phân xanh

Những ngày sau Tết Tân Sửu, rau xanh Đà Lạt các loại tiêu thụ chậm, dư thừa nên nhiều nông dân phải cày làm phân xanh.



Nông dân Đà Lạt cày bỏ rau làm phân xanh do sản lượng dư thừa. Ảnh: LÂM VIÊN

Sau những ngày nghỉ Tết Tân Sửu, rau xanh Đà Lạt (Lâm Đồng) các loại năng suất tăng cao nhưng sức tiêu thụ chậm, dẫn đến việc nhiều nông dân phải cày bỏ làm phân xanh.



Ông Trần Minh Khuê cày bỏ khoảng 2 sào xà lách Cu-ria làm phân xanh. Ảnh: LÂM VIÊN

Ông Trần Minh Khuê, nông dân ở P.7 (Đà Lạt), vừa cày bỏ vườn rau xà lách cu-ria vì sản lượng dư thừa không tiêu thụ hết. Ông hợp đồng với Công ty TNHH Đồng Xanh canh tác 7 sào xà lách cu-ria, sản xuất theo dạng cuốn chiếu, cứ 10 - 15 ngày xuống giống vài sào. Tuy nhiên, do mùa này thời tiết Đà Lạt thuận lợi nên rau phát triển nhanh và cho năng suất cao dẫn đến dư thừa khoảng 2 sào

Ông Nguyễn Quốc Minh Ngữ - Giám đốc Công ty TNHH Đồng Xanh cho biết, công ty ông hợp đồng sản xuất rau cu-ria với hàng chục hộ. Từ sau Tết Tân Sửu, lượng rau cung cấp cho chuỗi các nhà hàng tương đối ổn định, mỗi ngày từ 3 - 4 tấn, nhưng do sản lượng của các hộ tăng mạnh dẫn đến cung vượt cầu.



Vườn rau của ông Khuê trước khi cày bỏ. Ảnh: LÂM VIÊN

Đại diện Công ty Nông sản Thảo Nguyên thì nhận định, từ sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu, lượng rau cung cấp cho thị trường miền Trung và Hà Nội có giảm nhẹ; riêng thị trường TP.HCM giảm khoảng 25%, tập trung vào các mặt hàng bông cải xanh (súp lơ), đậu cô-ve, dưa leo baby…

Bà L.T.L.T chuyên cung cấp rau cho các nhà hàng tại TP. Đà Lạt lý giải do lượng du khách đến Đà Lạt dịp Tết Tân Sửu giảm mạnh nên lượng rau bà cung cấp chỉ đạt khoảng 50% so với trước khi dịch Covid-19 lại bùng phát cuối tháng 1.2021. Cũng theo bà T., do sản lượng rau cung vượt cầu nên rau cua-ria hơi quá lứa, cải bó xôi bị vết rầy, cải thảo bị sâu sẽ không bán được, nhiều nông hộ đành phải cày bỏ.



Sản lượng rau xà lách Đà Lạt tăng cao khiến cung vượt cầu. Ảnh: LÂM VIÊN

Tại H. Đơn Dương (Lâm Đồng), những ngày này giá cà chua, cà tím giảm mạnh so với trước Tết Tân Sửu, giá cà tím chỉ 1.000 đồng/kg, cà chua trên dưới 2.000 đồng/kg. Ngược lại, ớt xiêm lại tăng giá đến 60.000 - 70.000 đồng/kg, ớt “hỏa tiễn” giá 40.000 - 50.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Đức Cứ, Trưởng phòng Kinh tế TP. Đà Lạt, cho rằng việc một số nông dân phải cày rau làm phân xanh là do năng suất tăng cao, cung vượt cầu so với hợp đồng chứ đợt dịch Covid-19 tái bùng phát gần đây không ảnh hưởng nhiều đến việc sản xuất và tiêu thụ rau xanh tại Đà Lạt như năm trước.

