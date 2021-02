Ôtô mất lái lao vào tường, một người chết, ba người bị thương nặng

Chiếc xe lao thẳng vào tường bêtông ngăn cách Quốc lộ 20 với khuôn viên của Tượng Đức mẹ, dựng ngược phần đuôi lên rồi rơi xuống đường, khiến phần đầu xe biến dạng hoàn toàn.



Xe container mất lái lao xuống rãnh cầu, đường sắt tê liệt

4 người thoát chết khi xe ôtô mất lái, lao xuống hồ ở Hà Nội

Xe ôtô biến dạng sau tai nạn. (Nguồn: baolamdong.vn)



Vào khoảng gần 17 giờ ngày 24/2, trên Quốc lộ 20 đoạn qua khu vực Tượng Đức Mẹ trên đèo Bảo Lộc, thuộc địa phận huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, làm 4 người trong một gia đình gồm bố, mẹ và 2 con thương vong.



Theo thông tin từ cơ quan Công an, vào thời điểm trên, xe ôtô 7 chỗ biển kiểm soát 60A-591.78 đang lưu thông trên Quốc lộ 20 hướng từ thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) về Thành phố Hồ Chí Minh.



Khi đến khúc cua Tượng Đức Mẹ, suối An Bình, thì xe bị mất lái.



Chiếc xe lao thẳng vào tường bêtông ngăn cách Quốc lộ 20 với khuôn viên của Tượng Đức Mẹ.



Cú tông mạnh khiến chiếc xe gần như dựng ngược phần đuôi lên rồi rơi xuống đường, khiến phần đầu xe biến dạng hoàn toàn.



Hậu quả vụ tai nạn làm cháu L.T.H (7 tuổi) tử vong trên đường đi cấp cứu. Các nạn nhân khác là anh Lê Văn Quân (40 tuổi, người điều khiển phương tiện), chị Nguyễn Thị Dung (40 tuổi) và cháu Lê Thị Lan Anh (14 tuổi), cùng trú tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, bị đa chấn thương rất nặng.



Anh Quân bị chấn thương bụng kín, vỡ tạng, đã được các y, bác sỹ phẫu thuật thành công lúc 22 giờ và tạm thời đã qua cơn nguy kịch.



Chị Dung bị gãy tay, gãy chân, đa chấn thương; cháu Lan Anh bị gãy xương hàm mặt, gãy tay, đa chấn thương... đang được các y, bác sỹ Bệnh viện II Lâm Đồng tập trung cứu chữa.



Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông Trạm Mađaguôi (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng) cùng Công an huyện Đạ Huoai đã có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)