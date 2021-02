Người trồng hoa lay ơn điêu đứng vì dịch Covid bùng phát

Người trồng hoa lay ơn ở Đà Lạt và xã Hiệp An, H. Đức Trọng (Lâm Đồng) điêu đứng vì dịch Covid bất ngờ bùng phát vào những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu

Hoa lay ơn mức tiêu thụ chỉ bằng 50% tết năm trước do ảnh hưởng dịch Covid bùng phát. Ảnh: LÂM VIÊN

Hàng trăm hộ trồng hoa lay ơn ở TP.Đà Lạt và xã Hiệp An, H. Đức Trọng (Lâm Đồng) điêu đứng vì dịch Covid bất ngờ bùng phát vào những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu khiến hoa tiêu thụ chậm, ối thừa.

Hoa lay ơn đóng đi Hà Nội và các tỉnh phía Bắc giảm 80% so với mọi năm ẢNH: LÂM VIÊN

Ngày 1.2, bà Võ Thị Thu Huy, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Hiệp An, cho biết hoa lay ơn vụ tết đang vào mùa thu hoạch thì bất ngờ dịch Covid-19 bùng phát ở Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội… khiến thị trường chững lại.

Cũng theo bà Huy, sau rằm tháng chạp nhiều thương lái từ Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng… vào Hiệp An "đóng đô" thu mua lay ơn rồi thuê xe đông lạnh chuyên dụng chở ra Bắc phục vụ thị trường ngày cúng Ông Táo và Tết Nguyên đán. Xe đông lạnh đậu dài dọc quốc lộ 20 và các đường hẻm trong xã chờ hoa, bà con nông dân đang háo hức cắt bông bán với giá 3000-4000đồng/cành thì dịch Covid bùng phát tại Hải Dương, Quảng Ninh nên nhiều thương lái dừng việc mua bán, quay xe không về Bắc.

Người trồng hoa lay ơn điêu đứng vì bất ngờ dịch Covid bùng phát. ẢNH: LÂM VIÊN



Ông Đoàn Xuân Thành (Chủ tịch UBMTTQ xã Hiệp An) cho biết thêm gia đình ông trồng 2 sào lay ơn, đầu mùa bán được từ 2000-3000 đồng/ cành thì ngày 29.1 (bùng phát dịch Covid) các vựa đóng cửa, giá lay ơn chỉ còn 500 đồng/cành. “Hôm nay (1.2) thị trường miền Trung và miền Nam bắt đầu “ăn hàng” nhưng sức tiêu thụ giảm khoảng 60% so với mọi năm, giá lay ơn chỉ còn 1500- 2000 đồng/ cành”-Ông Thành chia sẻ.

Nông dân Võ Văn Thạnh mang hoa đến bán cho các vựa với giá chỉ từ 1200-1500 đồng/ cành ẢNH: LÂM VIÊN



Nông dân Võ Văn Thạnh (Hiệp An) cho biết ông thuê 1,5 sào đất để trồng lay ơn tết, nay giá chỉ 1200 đồng/ cành xem như lỗ nặng. Qua tìm hiểu, giá thuê đất từ 5-10 triệu đồng/sào/ vụ hoa, nên nhiều nông hộ điêu đứng vì thu không đủ bù chi.

Nông hộ T.V.H ở P.8 (Đà Lạt) có 2 sào lay ơn vụ Tết, trước rằm tháng Chạp thương lái vào mua nguyên đám 100 triệu đồng ông không bán vì muốn được thêm, nay muốn bán có người chỉ trả 50 triệu đồng.

Theo UBND xã Hiệp An, tại Hiệp An người dân canh tác khoảng 45 ha lay ơn, nhưng các nông hộ đến những xã lân cận thuê đất để canh tác lay ơn với diện tích khoảng 200 ha. Mỗi ha cho sản lượng từ 150-160 ngàn cành, tính ra sản lượng lay ơn phục vụ thị trường Tết nguyên đán và rằm tháng giêng năm nay không dưới 30 triệu cành.

Vựa hoa này đóng đi TPHCM để phục vụ ngày. ẢNH: LÂM VIÊN



Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, chủ vựa lay ơn tại trung tâm xã Hiệp An cho biết: “Mọi năm thời điểm này tôi thu mua và đóng đi các tỉnh trên 100 ngàn cành lay ơn/ ngày, nhưng do dịch Covid bùng phát nay chỉ đóng đi 50 ngàn cành/ngày”. Bà Cúc cho biết thêm thị trường Hà Nội và các tỉnh miền Bắc nhận hàng giảm hơn 80% so với mọi năm.

Người dân Hiệp An mong có cảnh xe đông lạnh đậu chờ "ăn hàng" hoa lay ơn chở ra miền Bắc và miền Trung như Tết Canh Tý 2020 ẢNH: LÂM VIÊN



Không chỉ lay ơn, các loại hoa khác sức tiêu thụ chậm và giảm mạnh so với mọi năm do ảnh hưởng dịch Covid- 19, khiến người trồng hoa Tết ở Đà Lạt và xã Hiệp An điêu đứng.

