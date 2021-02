Lâm Đồng: Xe tải vượt ẩu khiến 2 mẹ con đi xe máy suýt mất mạng

Trước đó, các cơ quan thông tin đại chúng và mạng xã hội đã đăng tải thông tin và hình ảnh về vụ tai nạn gây bức xúc vào 17h30 ngày 24/2 trên Quốc lộ 20, đoạn qua chợ Đại Lào, Lâm Đồng.



Hình ảnh cắt từ đoạn clip ghi lại vụ tai nạn. (Nguồn: thanhnien.vn)



Chiều 26/2, Trạm Cảnh sát Giao thông Ma đa guôi (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa triệu tập ông Phan Trọng Thắng, 63 tuổi, trú tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) lên làm việc do điều khiển xe tải trọng tải lớn, vượt ẩu gây ra vụ tai nạn khiến 2 mẹ con đi xe máy suýt mất mạng trên Quốc lộ 20 thuộc địa phận thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) chiều 24/2.



Tại cơ quan chức năng, ông Thắng trình bày, vào thời điểm xảy tai nạn, ông điều khiển xe tải biển kiểm soát 49C-089.86 lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về Thành phố Hồ Chí Minh.



Khi đến địa điểm chợ Đại Lào (xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc) thì phát hiện xe ôtô đang lưu thông theo chiều ngược lại.



Khi 2 xe gần đụng nhau, ông Thắng đã đánh lái qua bên phải đường theo chiều di chuyển, song do lấy lái quá mức nên xe tải lấn qua làn đường xe máy và xảy ra va chạm với xe máy do chị Bùi Thị Thơm (trú tại xã Đại Lào) điều khiển chở theo bé gái lưu thông cùng chiều phía trước.



Sau khi tai nạn xảy ra, ông Thắng đã dừng xe cùng con trai xuống xem xét tình hình vụ tai nạn.



Sau đó, ông Thắng lên xe tiếp tục hành trình, còn con trai ông ở lại cùng người dân đưa mẹ con chị Thơm tới Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Rất may, mẹ con chị Thơm chỉ bị thương nhẹ.



Trước đó, các cơ quan thông tin đại chúng và mạng xã hội đã đăng tải thông tin và hình ảnh về vụ tai nạn gây bức xúc vào 17h30 ngày 24/2 trên Quốc lộ 20, đoạn qua chợ Đại Lào.



Theo hình ảnh camera an ninh của một hộ dân địa phương ghi lại cho thấy, vào thời điểm trên, chị Thơm điều khiển xe máy chở theo một bé gái lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ thành phố Đà Lạt đi Thành phố Hồ Chí Minh trên đúng phần đường của mình.



Khi đến đoạn qua chợ Đại Lào thì bất ngờ bị xe tải loại lớn chở nông sản biển kiểm soát 49C-089.86 lưu thông cùng chiều bất ngờ phía sau lấn qua làn đường dành cho xe máy đã xảy ra va chạm, hất văng chiếc xe máy khiến chị Thơm cùng bé gái ngã ra đường.



Bánh sau chiếc xe tải lăn qua sát bên đầu của chị Thơm đang bị ngã, nằm trên đường. Còn chiếc xe tải vẫn tiếp tục chạy qua. Rất may, vụ tai nạn chỉ làm 2 mẹ con chị Thơm bị thương nhẹ.



Theo lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông Ma đa guôi, liên quan đến vụ việc này, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo cơ quan chức năng cùng phối hợp điều tra, xử lý nghiêm vụ việc trên.



Cùng với việc triệu tập ông Thắng lên làm việc, hiện Trạm Cảnh sát giao thông Ma đa guôi cũng đã lập biên bản tạm giữ xe tải gây tai nạn để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, hoàn tất các hồ sơ thủ tục để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)