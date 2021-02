Lâm Đồng không ban hành văn bản cho học sinh nghỉ học từ 19/2

Lâm Đồng cảnh báo đề nghị người dân cần cảnh giác khi nhận thông tin giả mạo văn bản của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về cho học sinh nghỉ học từ 19/2/2021... trên Zalo và mạng xã hội.



Văn bản do em N.H.L chỉnh sửa. (Nguồn: TTXVN phát)



Vào hồi 19 giờ 42 ngày 18/2, trên cổng hành chính công, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phát đi thông báo khẩn về việc lan truyền văn bản giả mạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.



Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cảnh báo đề nghị người dân cần cảnh giác khi nhận thông tin giả mạo văn bản của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về cho học sinh nghỉ học từ 19/2/2021... trên Zalo và mạng xã hội.



Cụ thể văn bản giả mạo được làm theo thể thức văn bản số 781/UBND-VX1 ngày 18/2/2021, gửi các sở, ngành có liên quan và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.



Nội dung chính của văn bản là: “Đồng ý chủ trương cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, cơ sở nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 19/2/2021 đến khi có thông báo mới như đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 203/TTr- SGDĐT.”



Thể thức văn bản làm rất giống các loại văn bản có nội dung tương tự với chữ ký của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp, rất dễ làm những người xem tưởng là văn bản thật.



Tại thông báo khẩn trên Cổng hành chính công tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định không ban hành văn bản trên.



Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp với các đơn vị chuyên ngành để tìm ra đối tượng đã làm ra và phát tán văn bản trên.



Hiện tại, văn bản giả mạo này mới chỉ lan truyền trên mạng xã hội zalo.



Trước đó, ngày 16/2/2021, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập 4 học sinh Trung học phổ thông ở thành phố Bảo Lộc để làm rõ việc làm giả văn bản số 969/UBND-VX1 ngày 15/2/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên, học sinh đi học trở lại từ thứ Tư ngày 17/2/2021.



Đáng chú ý, trong văn bản giả mạo, ngày đi học trở lại đã bị chỉnh sửa thành thứ Hai ngày 1/3/2021.



Thông tin giả mạo nêu trên khiến nhiều người hoang mang, không biết đâu là thông tin chính xác.



Lực lượng Công an đã xác định được em N.H.L, sinh năm 2005, học sinh lớp 10 là đối tượng làm ra văn bản giả mạo nêu trên.

Theo Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)