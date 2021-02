Học sinh làm giả văn bản chủ tịch tỉnh cho học sinh nghỉ học hết tháng 2

Hành vi của N.H.L (học sinh lớp 10 tại TP Bảo Lộc) chỉnh sửa ngày, tháng giả mạo văn bản “hỏa tốc” về việc cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, đi học trở lại từ thứ tư ngày 17.2 thành ngày 1.3 làm nhiễu loạn thông tin khiến phụ huynh hoang mang.



N.H.L (áo đen) bị cơ quan công an triệu tập lên làm việc. Ảnh: TRÙNG DƯƠNG

Chiều 16.2, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an tỉnh Lâm Đồng), cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng Công an TP Bảo Lộc đã triệu tập N.H.L (học sinh lớp 10 tại TP Bảo Lộc) để làm rõ hành vi chỉnh sửa, giả mạo văn bản 969/UBND-VX1 ngày 15/02/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Trước đó, vào chiều 15.2, trên mạng xã hội xuất hiện 2 văn bản “hỏa tốc” cùng số 969/UBND-VX1 về việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên đi học trở lại. Trong đó, ngoài văn bản chính thức của UBND tỉnh Lâm Đồng thời gian đi học trở lại là ngày 17/2/2021, còn có 1 văn bản khác cùng 969/UBND-VX1, nhưng giả mạo ngày đi học là 01/3/2021.





Làm việc với cơ quan an ninh, N.H.L (học sinh lớp 10, tại TP Bảo Lộc) đã khai nhận là người đã chỉnh sửa văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng thành văn bản giả mạo nêu trên. Sau đó, phát tán trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của người dân trên địa bàn toàn tỉnh, làm nhiễu loạn thông tin khiến nhiều người hoang mang, không biết đâu mới là thông tin chính xác.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiến hành củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý học sinh này theo quy định pháp luật.

Theo Trùng Dương (TNO)