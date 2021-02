Đắk Nông: Nhiều trường hợp bỏ trốn khỏi nơi cách ly phòng chống Covid-19

Không chỉ xảy ra tình trạng bỏ trốn khỏi nơi cách ly, mà còn có trường hợp thuộc diện cách ly y tế nhưng cơ quan chức năng không ban hành quyết định.





Chiều 18-2, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cho biết Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Nông vừa ban hành văn bản nhắc nhở công tác quản lý, giám sát đối với các trường hợp cách ly y tế tại nhà.





Văn bản hỏa tốc của CDC Đắk Nông về việc chấn chỉnh công tác cách ly y tế tại nhà



Theo đó, qua theo dõi, tổng hợp của CDC Đắk Nông tính đến ngày 16-2, toàn tỉnh ghi nhận 8.091 trường hợp cách ly y tế tại nhà. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, giám sát và theo dõi các trường hợp cách ly y tế tại nhà, một số địa phương vẫn còn chủ quan, lơ là trong công tác quản lý, giám sát. Một số trường hợp thuộc diện cách ly y tế tại nhà không thực hiện đúng các quy định trong công tác cách ly, tự ý rời khỏi nhà trong thời gian cách ly.



Điển hình, trường hợp chị Nguyễn Thị T. (SN 2002, ngụ xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) về địa phương ngày 10-2. Ban chỉ đạo phòng chống Covid xã Đắk Búk So ra quyết định cách ly y tế tại nhà kể từ ngày 10-2. Tuy nhiên, trong thời gian cách ly y tế tại nhà, chị T tự ý rời khỏi nhà và đi đến nhà hàng xóm, họ hàng chơi. Đến ngày 16-2, chị T đến Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức khai báo do xuất hiện triệu chứng sốt, đau rát họng và được cách ly, điều trị tại khu cách ly, điều trị Covid-19 của trung tâm này.



Một số trường hợp đơn vị y tế địa phương không tham mưu biện pháp cách ly y tế phù hợp đối với người về từ TP HCM theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đơn cử, trường hợp anh Bùi Đức C. (SN 1997, ngụ xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông), trở về từ Quận 12, TP HCM ngày 11-2 và đã thực hiện khai báo y tế. Tuy nhiên, anh C không được hướng dẫn cách ly tại nhà. Đến ngày 16-2, anh C có triệu chứng mệt, sốt nên đến khai báo y tế lần 2 và được cách ly y tế tại khu cách ly điều trị Covid-19 của Trung tâm Y tế huyện Đắk Song.



Ngoài ra, có trường hợp ở TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đang cách ly y tế tự ý bỏ trốn khỏi nơi cách ly.



Do đó, CDC Đắk Nông đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, quản lý việc thực hiện các quy định trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với các trường hợp cách ly y tế tại nhà.



Nêu rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tại các địa phương trong việc để xảy ra tình trạng buông lỏng cách ly; đề nghị có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp không tuân thủ các quy định về cách ly y tế tại nhà trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chấn chỉnh kịp thời đối với các đơn vị chưa chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống Covid-19 đã được Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế hướng dẫn.



"Đối với các trường hợp không tuân thủ quy định về cách ly y tế thì cơ quan chức năng sẽ xử phạt hành chính theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế" - lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cho biết thêm.



Theo Cao Nguyên (NLĐO)