Đắk Nông: Cách ly tất cả người trở về từ TP.HCM kể từ 9/2 để phòng, chống Covid-19

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành cách ly tại nhà đối với toàn bộ người dân trở về, đến từ TP.HCM kể từ hôm nay 9/2.

Ngày 9/2, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn 751 về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch Covid-19.



Trạm kiểm soát dịch, bệnh Cai Chanh (xã Đắk Ru, huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông) kiểm tra thân nhiệt người vào tỉnh.

Theo công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện việc cách ly tại nhà đối với toàn bộ công dân trở về, đến từ TP.HCM kể từ hôm nay (9/2).Thời gian cách ly đối với các trường hợp này tối đa là 14 ngày. Riêng các trường hợp trở về từ các ổ dịch thì thực hiện cách ly theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Riêng đối với các đơn vị như Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Cục quản lý thị trường tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra các tình huống xấu do diễn biến mới của dịch bệnh.



Kể từ 9/2, toàn bộ người dân trở về, đến từ TP.HCM đều phải cách ly tại nhà tối đa 14 ngày.

Tới thời điểm hiện tại, tỉnh Đắk Nông chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19. Hiện tỉnh này đang theo dõi, cách ly gần 1.500 người để phòng chống dịch, bệnh.

Theo ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, quyết định yêu cầu người dân trở về, đến từ TP.HCM phải cách ly tại nhà sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, hiện nay, tại TP.HCM diễn biến dịch bệnh rất phức tạp, số người từ TP.HCM về Đắk Nông rất nhiều ở các huyện, thành phố không thể kiểm soát hết dịch tễ. Nếu có nhiều ca nhiễm bệnh lây lan ở các địa phương trong tỉnh thì tình hình dịch bệnh ở Đắk Nông trở nên rất phức tạp vì điều kiện cách ly tập trung, các cơ sở y tế và chữa bệnh còn nhiều khó khăn.

Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị người dân cùng chia sẻ để cùng nhau phòng, chống dịch bệnh vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; và vì sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Theo Duy Hậu (Dân Việt)