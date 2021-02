Đắk Lắk: Kỷ luật, đình chỉ dạy học đối với giáo viên tát học sinh

Giáo viên H.Q.L đang công tác ở một trường tiểu học tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa bị xử lý kỷ luật do tát học sinh và thách thức lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ.



Chiều 23.2, Phòng Giáo dục Đào tạo (GDĐT) TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thông tin, trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo và đình chỉ dạy 2 tuần đối với ông H.Q.L - giáo viên dạy môn tiếng Anh - do có hành vi đánh học sinh.



Ông L nhận hình thức kỷ luật như trên do đã tát một học sinh lớp 4 ngay trong giờ học. Sau sự việc này, nhà trường đã làm báo cáo gửi đến Phòng GDĐT.



Ngoài việc đánh học sinh, ông L còn từng thách thức đánh nhau với CSGT khi được yêu cầu đo nồng độ cồn trong một vụ tai nạn giao thông.



Cụ thể, vào tối 2.2, ông L điều khiển xe ôtô đã xảy ra va chạm với một xe máy trên một tuyến đường tại TP.Buôn Ma Thuột. Lực lượng CSGT, Công an TP.Buôn Ma Thuột nhanh chóng có mặt xử lý vụ việc. Lúc này, lực lượng chức năng yêu cầu ông L thổi nồng độ cồn thì ông L chống đối, chửi bới và thách CSGT đánh nhau với mình.



Vụ việc đang được Công an TP.Buôn Ma Thuột hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.



Theo BẢO TRUNG (LĐO)