Xác định 4 người "ngang nhiên lập chốt thu tiền xe qua cầu đang xây dựng"

Sau khi Báo Người Lao Động Online có bài phản ánh "Ngang nhiên lập chốt thu tiền xe qua cầu đang xây dựng", Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu làm rõ

Sáng 26-1, ông Trần Văn Hiệp, Giám đốc Ban Quản lý các dự án giao thông - Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng, cho biết sau khi làm việc với đơn vị thi công, cơ quan chức năng đã xác định được nhóm người nhận tiền để cho các phương tiện qua cầu Vĩnh Ninh, huyện Cát Tiên khi công trình này đang trong quá trình thi công, hoàn thiện.



Báo cáo giải trình xác định 4 đối tượng đứng ra nhận tiền cho xe qua cầu đang xây dựng.

Theo ông Hiệp, từ báo cáo giải trình của nhà thầu là Công ty CP 479 Hòa Bình, sau khi nhận được thông tin phản ánh của báo chí, đơn vị này đã lập đoàn kiểm tra nội bộ. Kết quả, đoàn đã xác định được nhóm 4 người (2 trong công trường, 2 ngoài công trường) tự ý cho các phương tiện qua lại cầu và nhận tiền của tài xế.

Thời gian vi phạm của nhóm đối tượng này diễn ra từ ngày 7 đến 19-1, trước ngày báo chí đưa tin. Mỗi lần các đối tượng cho phương tiện đi qua được tài xế bồi dưỡng 50.000 - 100.000 đồng, số tiền thu được trên 2,5 triệu đồng.



Ngang nhiên lập chốt thu tiền xe qua cầu.

Theo báo cáo giải trình, việc cho phương tiện qua cầu là do tài xế xin đi để rút ngắn quãng đường và do sự cả nể, thiếu hiểu biết của các cá nhân vi phạm. Việc đưa tiền bồi dưỡng là do tài xế tự nguyện, các đối tượng không đòi hỏi hoặc thỏa thuận với tài xế.

"Hiện nay, đơn vị thi công đã đình chỉ 2 người liên quan vụ việc để phục vụ điều tra, tổ chức kiểm điểm và sẽ có hình thức kỷ luật thích đáng theo quy định. Tổ chức họp kiểm điểm cá nhân ở ban chỉ huy công trường đã thiếu trách nhiệm để xảy ra sự việc này. Hiện nay, khu vực thi công cầu Vĩnh Ninh đã được rào chắn hai đầu cầu, cắm biển cấm, không cho phương tiện giao thông qua lại" - ông Hiệp thông tin.



Một trong 4 đối tượng thu tiền "mãi lộ" cho xe qua cầu.

Trước đó, Báo Người Lao Động Online đã phản ảnh tình trạng một nhóm người ngang nhiên lập chốt, đứng ra thu tiền tài xế xe khách, xe tải nếu muốn lưu thông qua cây cầu đang xây dựng khiến nhiều người bức xúc.



Sau khi Báo Người Lao Động thông tin, lực lượng chức năng đã dùng tônrào chắn, không cho xe qua cầu.

Hàng ngày có hàng chục lượt xe qua cầu đang xây dựng và phải "đóng phí" 50.000 đồng - 100.000 đồng/ lượt.

Cầu VĨnh Ninh còn nhiều hạng mục đang thi công dở dang.

Bảo Anh (NLĐO)