Vào rừng săn, người đàn ông vô tình bắn chết người vì tưởng là thú

Sau khi nổ súng để săn khỉ, Hoàng Văn Chầu đi đến tảng đá kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông bị trúng đạn nằm gục sau tảng đá, đầu đang chảy nhiều máu.



Thầy giáo bắn chết đồng nghiệp vì tưởng là thú rừng

Ảnh minh họa.



Ngày 14/1, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Văn Chầu, 36 tuổi, trú tại bon Jâng P'lây, xã Trường Xuân (huyện Đắk Song) để điều tra làm rõ về hành vi “Vô ý dẫn đến chết người” (theo quy định tại Điều 128, Bộ luật Hình sự 2015).



Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 8/1, Hoàng Văn Chầu đi vào rẫy thăm bẫy thú và săn bắn thú rừng.



Trong quá trình săn bắn, Chầu phát hiện có một đàn khỉ và một vật trông giống khỉ đang khuất phía sau tảng đá lớn, cách Chầu khoảng 30 mét.



Chầu đưa súng (loại súng kíp) lên hướng về phía tảng đá bóp cò. Sau khi nổ súng, Chầu đi đến tảng đá để kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông bị trúng đạn nằm gục sau tảng đá, đầu đang chảy nhiều máu. Người bị bắn là anh Lẩu Văn Vàng (40 tuổi, trú tại xã Cư Knia, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).



Chầu tri hô và cùng một số người gần đó đưa anh Vàng đi cấp cứu, nhưng chưa ra đến Quốc lộ 14 thì nạn nhân đã tử vong.



Chầu gọi điện báo cho người nhà nạn nhân và tiếp tục đưa thi thể nạn nhân ra quốc lộ thì bị công an tạm giữ.



Kết quả xác minh ban đầu xác định giữa Chầu và anh Vàng không có mâu thuẫn với nhau, do Chầu nhầm tưởng vị trí đứng của anh Vàng có khỉ nên nổ súng về phía anh Vàng khiến nạn nhân trúng đạn tử vong.



Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Hưng Thịnh-B.H (TTXVN/Vietnam+)