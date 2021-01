Ra tay sát hại người tình sau khi quan hệ tình dục

Sau khi quan hệ tình dục tại chòi rẫy cà phê, Hùng đã ra tay sát hại người tình và cướp nhiều tài sản.





Ngày 18-1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Hùng (SN 1992 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột) mức án chung thân về 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản".





Bị cáo Nguyễn Quang Hùng tại phiên tòa sơ thẩm



Theo HĐXX, mặc dù cả 2 đã có gia đình nhưng thông qua chơi game online, Hùng và chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1998, ngụ cùng xã) nảy sinh tình cảm với nhau. Ngày 25-12-2019, sau khi cùng chơi game, Hùng chở chị H về chòi rẫy cà phê của gia đình Hùng ở thôn 22, xã Hòa Khánh.



Do không mang theo chìa khóa để mở cửa chòi rẫy nên Hùng và chị H dựng xe trước cửa nhà rẫy để ngồi nói chuyện, ăn trái cây rồi quan hệ tình dục.



Mây mưa xong, chị H nói mình chuẩn bị đi làm ăn xa và rủ Hùng đi cùng nhưng Hùng không đồng ý nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Chị H dùng tay tát vào mặt Hùng 1 cái thì Hùng bực tức bỏ đi bộ vào trong lô cà phê để về nhà.



Thấy vậy, chị H chạy theo kéo Hùng lại và cả 2 tiếp tục cãi nhau. Chị H tiếp tục dùng tay tát 2 cái vào mặt của Hùng. Bị tát, Hùng liền dùng tay siết cổ chị H cho đến khi nạn nhân không còn cử động. Sau đó, Hùng tiếp tục dùng dây đeo túi xách của chị H quấn vào cổ siết mạnh để sát hại nạn nhân.



Thấy chị H đã chết, Hùng lấy 1 sợi dây chuyền, 2 nhẫn vàng, 1 điện thoại di động, 1,7 triệu đồng rồi điều khiển xe máy của chị H đi về. Đến sáng hôm sau, Hùng quay lại chòi rẫy kéo thi thể chị H vào giấu trong gốc cà phê. Ngày 30-12-2019, cha của Hùng đi làm rẫy phát hiện thi thể chị H nên trình báo cơ quan công an. Đến ngày 1-1-2020, Hùng bị lực lượng công an bắt giữ.



Tại phiên tòa sở thẩm, bị cáo Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Quang Hùng tù chung thân về tội "Giết người", 7 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Quang Hùng là tù chung thân.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)