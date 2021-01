Nhiều cái nhất trong vụ án ông trùm xăng giả Trịnh Sướng

Ngày 12.1, TAND tỉnh Đắk Nông xét xử sơ thẩm 39 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” (xăng giả) theo Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đây là vụ án có quy mô lớn, tính chất phức tạp… và có nhiều cái lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử tố tụng ngành tư pháp Đắk Nông.



Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Trịnh Sướng. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan chức năng, đây là vụ án được xem lớn nhất từ trước đến nay do Cơ quan CSĐT Công an Đắk Nông, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phát hiện và bắt giữ. Trong vụ án này, bị cáo Trịnh Sướng (54 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, tỉnh Sóc Trăng được xem là đối tượng cầm đầu khi đã thu lợi bất chính 102 tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định, đây cũng là vụ cán có số lượng bị cáo lớn nhất với 39 người, cáo trạng dài nhất lên đến 80 trang, số luật sư bào chữa nhiều nhất 23 người, tài liệu hồ sơ liên quan đến vụ án phải sử dụng xe ôtô tải lớn vận chuyển cho Hội đồng xét xử nghiên cứu… Cũng do tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng nên vụ án này dự kiến sẽ trải qua 17 ngày xét xử…, dài nhất từ trước đến nay ở tỉnh Đắk Nông.

Theo Toà án Nhân dân tỉnh, xuất phát từ việc vụ án này được nhiều người quan tâm, theo dõi nên đơn vị đã dựng riêng một rạp lớn có phát hình ảnh trực tiếp phiên toà sơ thẩm ở phòng xét xử cho người dân thuận lợi theo dõi.

Trước đó, ngày 22.1.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm đối tượng có hành vi bán dung môi công nghiệp để các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu tại tỉnh Đắk Nông pha trộn với xăng rồi bán ra thị trường.

Vụ việc do Hồ Thị Nhân và Nguyễn Văn Hướng điều hành. Kết quả điều tra xác định, nguồn dung môi Nhân mua của vợ chồng Nguyễn Thị Kim Loan, Hoàng Thụy Minh Việt, trú tại tỉnh Đồng Nai. Hướng, Loan và Việt mua dung môi của Công ty Phạm Sơn tại thành phố Cần Thơ do Nguyễn Thị Thu Hòa điều hành.

Điều tra mở rộng vụ án, công an xác định, Hòa còn bán dung môi cho nhiều tổ chức, cá nhân khác, trong đó có Nguyễn Ngọc Quan, trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Phạm Sơn mua dung môi của Công ty Bình Minh do Lưu Văn Nguyện trực tiếp điều hành. Ngoài việc bán dung môi cho Nguyễn Thị Thu Hòa, bị cáo Nguyện còn bán cho Trịnh Sướng và Đinh Chí Dũng, trú tại thành phố Hồ Chí Minh.

Các ngày 28, 29 và 30.5.2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang, khám xét khẩn cấp các nhóm đối tượng Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan và Trịnh Sướng khi đang thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang.

BẢO LÂM (LĐO)