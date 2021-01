Lật xe tải trên Quốc lộ 20, gần trăm con heo tràn ra đường

Vụ lật xe tải nằm chắn ngang cầu Minh Rồng (TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) khiến ùn ứ. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người.



Xe tải lật khiến hàng trăm con heo đổ tràn ra đường trên cầu Minh Rồng ẢNH: TRÙNG DƯƠNG

Vụ tai nạn lật xe tải xảy ra vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 21.1 trên QL20, đoạn qua cầu Minh Rồng (thuộc địa phận P.Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc).

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào thời điểm trên, xe tải chở heo BS 60C - 104.95 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên QL20 theo hướng từ TP.HCM đi Đà Lạt. Khi lưu thông đến cầu Minh Rồng thì tài xế thắng gấp khiến xe tải bị lật nhào nằm chắn ngang đường.

Gần trăm con heo trên xe tải tràn ra đường khiến giao thông qua cầu Minh Rồng bị ùn tắc. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người.



Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: TRÙNG DƯƠNG

Người dân giúp tài xế di chuyển đàn heo tràn ra đường sau vụ tại nạn ẢNH: TRÙNG DƯƠNG

Nhận được tin báo, CSGT trạm Mađaguôi (thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng) cùng Công an TP.Bảo Lộc và Công an P.Lộc Sơn đã có mặt điều tiết giao thông, ghi nhận hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; đồng thời, cùng người dân phụ tài xế di chuyển số heo tràn ra đường lên một xe tải khác.

Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày (21.1), hiện trường vụ lật xe tải đã được giải phóng, giao thông trở lại bình thường.

Theo Trùng Dương (TNO)