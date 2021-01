Lâm Đồng thu hồi 3 dự án theo kết luận của Thanh tra Chính phủ

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành 3 quyết định chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 3 dự án theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

3 dự án bị thu hồi, gồm Trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại thửa đất số 109, 140 tờ bản đồ số 63, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng do Công ty TNHH Tuấn Tiến làm chủ đầu tư; dự án Trồng và sản xuất trà Atiso, chiết suất cao Atiso tại thửa số 8, số 9, tờ bản đồ số 15, tại thôn Đa Hoa, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương do Công ty TNHH Trang Trại Đa Nhim làm chủ đầu tư; dự án nuôi cá nước lạnh, trồng rừng kinh tế và quản lý bảo vệ rừng tại khoảnh 6,7 (thuộc một phần tiểu khu 398, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) do Công ty TNHH Gia Hòa Phát Lâm Đồng làm chủ đầu tư.

Lý do theo kết luận số 929 ngày 12.6.2020 của Thanh tra Chính phủ, 3 dự án này không triển khai đầu tư theo tiến độ đăng ký đầu tư. Riêng Công ty TNHH Gia Hòa Phát Lâm Đồng không có nhu cầu tiếp tục triển khai dự án.

Các quyết định chất dứt hoạt động dự án và thu hồi của UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu 3 doanh nghiệp trên chấm dứt toàn bộ hoạt động liên quan đến dự án đầu tư.

NHIỆT BĂNG (LĐO)