Lâm Đồng: Hỏa hoạn thiêu rụi một căn nhà cùng lượng lớn tiền mặt

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh TTXVN phát)

Vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 26/1, một vụ cháy xảy ra tại thôn Đarahoa, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Đám cháy đã thiêu rụi căn nhà thuộc sở hữu của 2 hộ gia đình người K’Ho cùng nhiều tài sản và hàng trăm triệu đồng tiền mặt.

Theo Thiếu tá Phan Thế Tài, Trưởng Công an xã Hiệp An, vụ cháy xảy ra tại căn nhà gồm 2 gian liền kề sát vách của 2 mẹ con ruột là hộ bà K’Sin và hộ bà K’Na In. Tuy nhiên, căn nhà trên đã được 2 hộ giao cho gia đình em trai bà K’Na In là ông Ha Manh sinh sống.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Trọng, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực II, Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng cử lực lượng tới dập lửa. Đến 14 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà cấp 4 có kết cấu nửa tường gạch, nửa vách gỗ lợp tôn rộng khoảng 150m2. Số lượng lớn tiền mặt của bà K’Sin loại 500.000 đồng bị cháy đen ba phần tư tờ tiền, theo lời khai là 180 triệu đồng.

Số tiền mặt của gia đình ông Ha Manh bị cháy hoàn toàn là khoảng 5 triệu đồng. Toàn bộ đồ dùng sinh hoạt, bàn ghế, máy cắt phục vụ sản xuất và giấy tờ tùy thân của 3 hộ trên đã bị cháy hoàn toàn.

Tại hiện trường, trên nền căn nhà đã bị cháy hết phần vật liệu bằng gỗ ván, còn những tập tiền Polymer loại 500.000 đồng bị cháy chỉ còn một góc.

Cơ quan điều tra, Công an huyện Đức Trọng đang khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Ủy ban Nhân dân xã Hiệp An báo cáo lãnh đạo huyện có phương án hỗ trợ tiền và vật tư để các hộ trên dựng lại nhà, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đề nghị ngành chức năng huyện xác nhận để làm thủ tục cấp lại giấy tờ tùy thân, giấy chứng minh chỗ ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân bị thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.

Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)