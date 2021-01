Đập phá ô tô vì tranh giành chở khách ngắm mai anh đào

Ngày 4.1, Công an H.Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết đang điều tra vụ ô tô của một người dân bị đập phá tại thôn B’Nơ B, TT.Lạc Dương (H.Lạc Dương).



Chiếc ô tô của ông A bị kẻ xấu đập phá. Ảnh: LÂM VIÊN

Theo trình báo của ông Nguyễn Văn A (45 tuổi, ngụ thôn B’Nơ B), trong quá trình chở khách vào ngắm rừng mai anh đào sau núi Lang Biang, một số tài xế lái xe u-oát xảy ra mâu thuẫn với ông. Đêm 2.1, khi ô tô của ông đang đậu trước sân nhà thì bị kẻ xấu đập bể kính, do ông quên chìa khóa trong xe nên kẻ xấu nổ máy chạy xe tông vào nhà ông làm hư hỏng nhiều tài sản.

Công an Lạc Dương đã đưa chiếc ô tô này về trụ sở công an huyện và tiếp tục làm rõ nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hành vi hủy hoại tài sản. Suốt vài tuần qua, khi rừng mai anh đào sau núi Lang Biang nở rộ, có hàng ngàn du khách tìm đến để chụp ảnh. Do địa hình hiểm trở, nên những người có xe u-oát đã đến địa điểm trên chở khách lên núi ngắm hoa với giá 100.000đồng/người và xảy ra tình trạng tranh giành khách gây mất an ninh trật tự. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với K.J.N, C.J.L và P.Đ.L (cùng trú TT.Lạc Dương) về hành vi sử dụng xe kinh doanh vận tải khách du lịch mà không có hợp đồng vận chuyển.

Theo Lâm Viên (TNO)