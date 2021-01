Chết trong tư thế treo cổ sau khi làm việc với công an: Công an tỉnh Kon Tum chưa nhận báo cáo

Liên quan đến vụ việc người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng sau khi làm việc với công an, Giám đốc công an tỉnh Kon Tum cho biết vẫn chưa nhận được báo cáo của Công an H.Kon Rẫy.

Ngày 15.1, đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Giám đốc công an tỉnh Kon Tum cho biết đã nắm được thông tin về vụ việc người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng sau khi làm việc với cơ quan công an.

Tuy nhiên, đại tá Nhật cho biết vẫn chưa nhận được báo cáo của Công an H.Kon Rẫy. Cũng theo đại tá Nhật, hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, khi nào có kết quả thì mới có hướng xử lý tiếp theo.

Trước đó như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng đầu tháng 1.2021, A Trâm (31 tuổi, trú thôn 12, xã Đăk Ruồng, H.Kon Rẫy) đến khu vực giáp ranh giữa xã Đăk Ruồng và xã Đăk Tờ Re để khai thác trái phép gỗ.

Ngày 8.1, trên đường vận chuyển số gỗ về, A Trâm bị Công an H.Kon Rẫy phát hiện, lập biên bản và mời lên làm việc nhiều lần. Đến ngày 13.1, người thân phát hiện A Trâm chết trong tư thế treo cổ ở phía sau nhà.



Gia đình tổ chức mai táng cho anh A Trâm ẢNH: ĐỨC NHẬT

Để có thêm thông tin liên quan đến việc phát hiện anh A Trâm chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng sau khi làm việc với cơ quan công an, PV Thanh Niên đã liên hệ làm việc với trung tá Lê Minh Tâm, Phó trưởng Công an H.Kon Rẫy. Tuy nhiên, trung tá Tâm từ chối trả lời vì cho biết ông không có thẩm quyền cung cấp thông tin cho báo chí. “Theo quy định thì thẩm quyền phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí là của giám đốc công an tỉnh Kon Tum. Nội dung các anh cung cấp, đề nghị, chúng tôi sẽ tổng hợp, ghi nhận lại rồi báo cáo ban lãnh đạo công an tỉnh. Chúng tôi không thể cung cấp thông tin khi chưa có ý kiến chỉ đạo”, trung tá Tâm nói.

