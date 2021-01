Bắt đối tượng giả danh công an để lừa đảo chạy dự án, đấu giá đất

Không có việc làm nhưng Bành Quốc Khánh đi đến đâu cũng giới thiệu là cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân bằng hình thức lừa chạy dự án, đấu thầu đất.





Ngày 11-1, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Bành Quốc Khánh (27 tuổi, quê huyện Nam Đàn, Nghệ An); thường trú tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Đối tượng Bành Quốc Khánh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp



Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An nhận được trình báo của một số người dân về việc bị một thanh niên giới thiệu là cán bộ Công an Nghệ An để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa chạy dự án, đấu thầu đất. Sau khi nhận tiền, người này cắt liên lạc.



Qua điều tra, cơ quan công an xác định Khánh là lao động tự do ở Đắk Lắk. Đầu năm 2020, Khánh quay về quê thuê một căn hộ chung cư ở TP Vinh, Nghệ An sinh sống. Tại đây, Khánh thuê các sim đẹp để sử dụng và đặt mua trang phục của công an nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.



Bành Quốc Khánh thường xuyên mặc đồ công an để lừa người dân - Ảnh: Công an cung cấp



Theo cơ quan công an, từ tháng 10-2020 đến khi bị bắt, Khánh đã giả danh công an, tiếp xúc và làm quen với những người đang có nhu cầu mua đất ở, làm dự án… để lừa đảo nhiều người dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Cụ thể, ngày 9-12-2020, Khánh tiếp cận một người dân ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đang có nhu cầu mua đất ở. Khánh giới thiệu mình là cán bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An, có khả năng can thiệp để giúp đấu trúng lô đất mà người này đang cần. Tin tưởng, người này đã đưa cho Khánh 200 triệu đồng đặt cọc tiền đấu giá đất, sau đó bị Khánh chiếm đoạt số tiền trên.



Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng. Cơ quan công an đang thông báo ai là nạn nhân của Khánh, liên hệ với đại úy Nguyễn Trung Hiếu, số điện thoại 0978113133 để được giải quyết.

Theo Đức Ngọc (NLĐO)