Xử phạt 3 doanh nghiệp khai thác khoáng sản 360 triệu đồng

Ba doanh nghiệp khai thác khoáng sản ở Đắk Nông bị xử phạt 360 triệu đồng.





Ngày 29.12, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông cho biết UBND tỉnh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 120 triệu đồng đối với Công ty CP xây dựng công trình giao thông Văn Minh (trụ sở TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) do công ty này không lập đề án đóng cửa mỏ đá bazan ở xã Long Sơn (H.Đắk Mil, Đắk Nông).



Trước đó, ngày 16.12, UBND tỉnh Đắk Nông ra các quyết định xử phạt 120 triệu đồng đối với Công ty TNHH MTV Trùng Dương, do không làm thủ tục đóng cửa mỏ đá bazan tại xã Đắk R'la (H.Đắk Mil). Tương tự, Công ty TNHH xây dựng Sơn Hải cũng bị UBND tỉnh này xử phạt 120 triệu do không lập đề án đóng cửa mỏ than bùn tại xã Thuận An (H.Đắk Mil).



Theo TRUNG CHUYÊN (thanhnien)