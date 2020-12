Triệt phá đường dây "sex tour" 2 ngày 20 triệu đồng

Nếu khách có nhu cầu "sex tour" với giá 15 đến 20 triệu đồng/2 ngày, người cầm đầu đường dây sẽ gửi ảnh gái bán dâm để khách lựa chọn.

Sáng 18-12, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với H’B. Byă (29 tuổi) và Trần Thị Tố T. (21 tuổi), cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.



Lực lượng công an bắt quả tang 3 cô gái bán dâm

Trước đó, Công an TP Buôn Ma Thuột tổ chức theo dõi đường dây chuyên môi giới, tổ chức bán dâm cho khách đi tuor du lịch với giá cao thông qua các trang mạng xã hội Facebook, Zalo. Đến khoảng 23 giờ 50 phút ngày 16-12, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Công an huyện Lắk tiến hành kiểm tra đột xuất Khu du lịch Hồ Lắk (ở thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk). Tại 3 phòng của khu du lịch này, lực lượng công an đã bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Bước đầu, công an đã làm rõ, chiều cùng ngày, có 3 người đàn ông đã liên lạc với H’B. Byă để mua dâm. Sau khi thống nhất giá qua đêm mỗi người 6 triệu, H’B. Byă liền điện thoại điều thêm Trần Thị Tố T. Đồng thời, H’ B. Byă nhờ T. điều thêm 1 cô gái khác để cùng bán dâm cho khách. Theo thỏa thuận, các gái bán dâm phải trích lại cho H’B. Byă 1,5 triệu đồng trong số tiền 6 triệu đồng bán dâm. Sau đó, 3 cặp nam nữ này đã di chuyển đến Khu du lịch Hồ Lắk để thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị công an bắt giữ.

Theo cơ quan công an, đường dây gái bán dâm này hoạt động rất chuyên nghiệp với những cô gái có ngoại hình xinh xắn. Khi khách có nhu cầu mua dâm, thông qua Zalo hoặc Facebook, người cầm đầu đường dây sẽ gửi hình ảnh các cô gái cho khách lựa chọn và thỏa thuận giá cả.

Đường dây này cũng chuyên phục vụ các cô gái đi "sex tour" với khách đến các thành phố như Đà Lạt, Nha Trang, Hà Nội… Trung bình "sex tour" 2 ngày, khách phải trả cho mỗi cô gái từ 15 đến 20 triệu đồng. Nếu đi dài ngày hơn, khách phải trả thêm tiền.

Cao Nguyên (NLĐO)