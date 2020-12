Ngang nhiên đột nhập cửa hàng trộm nhiều điện thoại giữa ban ngày

Vụ trộm cắp táo tợn diễn ra hơn 7 phút tại một cửa hàng điện thoại di động ở xã Lộc Thành (H.Bảo Lâm, Lâm Đồng), bị camera an ninh tại cửa hàng ghi lại.



Hình ảnh người phụ nữ vào cửa hàng điện thoại Tâm Sơn giả vờ mua điện thoại sau đó trộm cắp HÌNH ẢNH TRÍCH TỪ CAMERA AN NINH

Lợi dụng lúc người dân mất cảnh giác, một người phụ nữ đi vào cửa hàng bán điện thoại di động giả vờ hỏi thăm. Thấy cửa hàng đang vắng người trông coi, người phụ nữ này vào bên trong lấy trộm 4 điện thoại di động rồi lên xe máy có người chờ sẵn bên ngoài tẩu thoát.

Sau khi dò thám, người phụ áo hồng đã vào bên trong mở tủ kinh lấy trộm 4 chiếc điện thoại

Sáng 10.12, chị Chu Thị Điền, chủ cửa hành điện thoại Tâm Sơn, trên QL55 (thuộc Thôn 16, xã Lộc Thành, H.Bảo Lâm), thông tin: Cửa hàng điện thoại di động của gia đình chị vừa bị kẻ trộm đột nhập lấy mất 4 chiếc điện thoại, có tổng trị giá hơn 12 triệu đồng.

Theo đó, vào lúc 13 giờ 54 phút ngày 9.12, chị Điền đang tắm cho con nhỏ bên trong nhà, nhưng cửa hàng điện thoại vẫn mở. “Đang tắm cho con, tôi có nghe tiếng động nhẹ ngoài cửa hàng. Vì nghĩ gió lùa và trong lúc tắm, con khóc nên tôi không kịp ra kiểm tra. Khoảng 10 phút sau tôi chạy ra cửa tiệm thì 4 chiếc điện thoại cất trong tủ đã “không cánh mà bay”, chị Điền kể.

Theo hình ảnh camera ghi lại, kẻ gian vào của hàng của chị Điền trộn điện thoại là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, mặc quần Jean màu xanh vào áo khoác gió trùm đầu màu hồng, mặt không đeo khẩu trang.

Sau khi vụ việc xảy ra, chị Điền đã trình báo với Công an xã Lộc Thành. Hiện, Công an xã Lộc Thành đã tiến hành lập biên bản vụ việc và báo cáo Công an H.Bảo Lâm vào cuộc truy tìm các đối tượng.

Cơ quan công an khuyến cáo, hiện đang bước vào vụ mùa thu hoạch cà phê, nên xuất hiện nhiều người lạ mặt từ các địa phương khác, tìm kiếm việc làm.

Vì vậy, bà con nên đề cao cảnh giác, đề phòng kẻ gian đột nhập nhà cửa trộm cắp tài sản. Khi phát hiện các đối tượng tình nghi hãy báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.



Sau khi trộm điện thoại, người phụ nữ áo hồng lên xe máy do người đàn ông chờ sẵn phía ngoài rồi tẩu thoát

