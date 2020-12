Lâm Đồng: Giả danh tu sĩ 'cúng cầu an cầu lộc' chiếm đoạt 49 triệu đồng

Công an đang tạm giữ Nguyễn Văn Minh để làm rõ hành vi giả danh tu sĩ bán nhang và cúng cầu an cầu lộc, rồi chiếm đoạt của chủ nhà 49 triệu đồng.

Nguyễn Văn Minh làm việc với Công an H.Lạc Dương ẢNH: LÂM VIÊN

Trưa 17.12, Công an H.Lạc Dương (Lâm Đồng) nhận được tin báo tại nhà ông Lê Văn Long (ngụ tổ Đan Kia, TT. Lạc Dương) có một người giả tu sĩ bán nhang và cúng cầu an, cầu lộc rồi chiếm đoạt của chủ nhà 49 triệu đồng.

Công an H.Lạc Dương đang làm rõ hành vi Minh giả danh tu sĩ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: LÂM VIÊN

Khi công an có mặt tại nhà ông Long, một người mặc áo tu hành đang bị gia đình ông Long khóa trái cửa, không cho ra ngoài.

Người mặc áo tu hành khai tên Nguyễn Văn Minh (ngụ TX.Gò Công, Tiền Giang), xuống tóc và mặc y phục tu hành nhằm mục đích giả tu sĩ để bán nhang và lừa đảo những ai cả tin.

Trước đây, Minh từng đến nhà ông Long bán nhang và hứa lần sau đến sẽ cúng cầu an, cầu lộc để gia đình ông Long khỏe mạnh, làm ăn may mắn, phát tài. Sáng 17.12, Minh gọi điện thoại nói ông Long chuẩn bị mẫm lễ chay, trái cây và 49 triệu đồng để cúng cầu an, cầu lộc.

Trưa cùng ngày, khi đến nhà ông Long cúng cầu an, cầu lộc, gia chủ đưa 49 triệu đồng thì vị tu sĩ giả danh này quấn tiền vào khăn vải đỏ bỏ lên mâm lễ. Lợi dụng lúc chủ nhà sơ hở, Minh nhanh tay đánh tráo gói tiền âm phủ có bề ngoài giống gói tiền thật, rồi cất giấu gói tiền thật.

Tuy nhiên, có người trong gia đình ông Long phát hiện nên khóa trái cửa và báo công an. Hiện Công an H.Lạc Dương đang tạm giữ Minh, lấy lời khai làm rõ hành vi giả danh tu sĩ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Lâm Viên (TNO)