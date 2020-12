Kon Tum: Phát thông báo truy tìm nghi can nổ súng chống trả công an

Lực lượng công an đã yêu cầu Hiếu về trụ sở làm việc. Tuy nhiên Hiếu không chấp hành mà dùng súng (nghi súng thể thao) hướng về lực lượng chức năng nổ 3 phát súng nhưng không trúng.

Ngày 9.12, Công an H.Sa Thầy (Kon Tum) vừa phát thông báo truy tìm nghi can Đinh Trọng Hiếu (26 tuổi, trú xã Rờ Kơi, H.Sa Thầy) để phục vụ điều tra về các hành vi “gây rối trật tự công cộng” và “chống người thi hành công vụ”. Cơ quan công an thông báo truy tìm nghi can Hiếu ẢNH: CÔNG AN H.SA THẦY CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 2.12, Công an xã Rờ Kơi nhận được tin trình báo về việc Hiếu cầm cuốc hành hung ông Hồ Hải (52 tuổi) và ông Hồ Duy Toàn (cùng trú tại thị trấn Sa Thầy, H.Sa Thầy).

Nhận được tin báo, công an xã đã cử 3 cán bộ, mặc cảnh phục đến hiện trường giải quyết vụ việc. Khi lực lượng công an yêu cầu Hiếu về trụ sở làm việc, Hiếu không chấp hành mà dùng súng (nghi súng thể thao) hướng về lực lượng chức năng nổ 3 phát súng nhưng không trúng.

Ngay sau đó Hiếu liền bỏ trốn. Trên đường trốn chạy, Hiếu phát hiện 1 xe máy của người dân bên lề đường (xe không cần dùng chìa khóa) nên nổ máy chạy về hướng H.Ngọc Hồi.

Công an H.Sa Thầy đề nghị các đơn vị phổ biến đặc điểm nhận dạng của nghi can Hiếu. Đồng thời kêu gọi người dân nếu phát hiện Hiếu thì thông báo cho Công an H.Sa Thầy xử lý.

Cũng theo Công an H.Sa Thầy, Hiếu có 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản vào năm 2018.

Theo Đức Nhật (TNO)