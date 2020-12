Kon Tum: CSGT liên tiếp phá các vụ vận chuyển động vật hoang dã, thực phẩm bẩn

Chỉ trong 1 tuần, Phòng CSGT tỉnh Kon Tum đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ vận chuyển thực phẩm bẩn và động vật hoang dã với khối lượng gần 1 tấn.



Tổ công tác phòng CSGT Kon Tum phát hiện vụ vận chuyển động vật hoang dã ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngày 23.12, Phòng CSGT, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, chỉ trong 1 tuần đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ vận chuyển thực phẩm bẩn và động vật hoang dã.

Theo đó tối 22.12, tổ công tác của Phòng CSGT đã tuần tra, kiểm soát trên QL14 (đoạn qua P.Ngô Mây, TP.Kon Tum). Đến khoảng 20 giờ, Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe ô tô BS 81A-12528 do ông Cao Hưng Tuấn (44 tuổi, trú tại thị trấn Plei Kần, H.Ngọc Hồi) để kiểm tra.

Qua đó, phát hiện trên xe chở theo 16 bao tải chứa thịt heo rừng với tổng trọng lượng trên 313 kg, 2 cá thể ba ba Nam Bộ có tổng trọng lượng 9kg và 1 cá thể chồn hương nặng 2kg.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Tuấn không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số thịt động vật nói trên. Ông Tuấn khai nhận đã mua số thịt động vật hoang dã trên ở bên Lào rồi vận chuyển về TP.Kon Tum, Gia Lai bán kiếm lời.



Trong 1 tuần phòng CSGT Kon Tum đã liên tiếp phát hiện 3 vụ vận chuyển động vật hoang dã và thực phẩm bẩn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm đồng thời bàn giao tang vật, phương tiện cho Phòng Cảnh sát môi trường tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Cũng trong sáng cùng ngày, tổ công tác tiến hành tuần tra tại Km 1543+300 QL14. Tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô BS 82B - 00320 do Nguyễn Minh Khánh (31 tuổi, trú tại thị trấn Đăk Tô, H.Đăk Tô) có biểu hiện nghi vấn.

Ngay lập tức, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Qua làm việc, tổ công tác phát hiện trên xe có chở theo 1 cá thể lợn rừng đã chết. Làm việc với cơ quan công an, Khánh khai nhận chở giúp 1 người cá thể lợn rừng trên từ xã Đăk Hring (H.Đăk Hà) về TP.Kon Tum.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm đồng thời bàn giao tang vật, phương tiện cho Phòng Cảnh sát môi trường tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, tối 19.12, Phòng CSGT Kon Tum đã tuần tra kiểm soát tại Km 1562+200 trên QL14. Đến 20 giờ, tổ công tác dừng xe kiểm tra hành chính đối với xe khách BS 37B-003.49 do tài xế Hồ Đức Anh (32 tuổi trú tại Nghệ An) điều khiển chạy tuyến Đăk Lăk - Nghệ An.



Số thực phẩm bẩn bị CSGT phát hiện, bắt giữ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 560 kg thịt heo bẩn. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Hồ Đức Anh đã không cung cấp được hóa đơn, chứng từ hợp lệ và đã công nhận số thịt heo trên không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tổ công tác CSGT Kon Tum đã lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao toàn bộ tang vật cho Trạm kiểm dịch động vật để tiếp tục xác minh, làm rõ theo thẩm quyền.

Theo Đức Nhật (TNO)