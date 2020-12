Khai gian để nhận tiền bồi thường, 5 người dân vướng vòng lao lý

5 người dân đã kê khai đất ảnh hưởng không đúng thực tế nhằm nhận tiền bồi thường không đúng quy định nên bị khởi tố.

Ngày 28-12, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 5 người gồm: Trần Xuân Quang (SN 1977), Phạm Thị Sáu (SN 1974), Nguyễn Văn Hùng (SN 1970), Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1973, cùng ngụ huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) và Hoàng Văn Thành (SN 1982, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".





Theo nội dung vụ án, năm 2011, sau khi Hồ thủy lợi Đắk Rồ (xã Đắk Drô, huyện Krông Nô) vận hành, một số hộ dân có đất bị ngập do quá trình tích nước nhưng chưa được đền bù đã làm đơn kiến nghị.



Ngày 22-6-2017, UBND huyện Krông Nô ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là hơn 8 tỉ đồng cho 19 hộ.



Sau đó, người dân phản ánh phương án bồi thường không chính xác, không đúng đối tượng nên UBND huyện Krông Nô tạm dừng trả tiền và thành lập tổ xác minh. Ngày 1-11-2017, tổ xác minh có báo cáo và đề xuất UBND huyện tạm ứng 50% số tiền cho các hộ dân theo phương án đã điều chỉnh. Ngày 8-11-2017, UBND huyện Krông Nô chi tạm ứng 50% số tiền bồi thường cho 16 hộ, với tổng số tiền là hơn 3,3 tỉ đồng.



Theo cơ quan công an, trong số hơn 3,3 tỉ đồng đã chi tạm ứng cho 16 hộ dân thì có hơn 1,8 tỉ đồng là chi cho 5 hộ không thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ, gây thiệt hại cho Ngân sách nhà nước. Hiện số tiền này đã thu hồi được hơn 1,2 tỉ đồng, còn lại 587 triệu đồng chưa thu hồi được.



Năm bị can nói trên đã kê khai đất không đúng thực tế để được nhận tiền đền bù, hỗ trợ không đúng đối tượng, chiếm đoạt của Nhà nước. Trong đó, Trần Xuân Quang nhận 129 triệu đồng, Phạm Thị Sáu nhận 49 triệu đồng, Nguyễn Văn Hùng nhận 103 triệu đồng, Hoàng Văn Thành nhận 129 triệu đồng và Nguyễn Ngọc Hoàng nhận 157 triệu đồng.



Liên quan đến vụ án này, trước đó, VKSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố các bị can gồm: Nguyễn Cao Trí (nguyên Phó trưởng Phòng TN-MT huyện Krông Nô), Nguyễn Ngọc Hùng (cán bộ Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Krông Nô), Bùi Quốc Tuân (nguyên cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Krông Nô) và Doãn Đức Toàn (nguyên cán bộ địa chính xã Đắk Drô) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

