Gây oan sai cho 2 người dân, 2 nguyên lãnh đạo VKSND bị cảnh cáo

Liên quan đến vụ gây oan sai cho 2 vợ chồng mà Báo Người Lao Động liên tục phản ánh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông đã thi hành kỷ luật cảnh cáo 2 nguyên lãnh đạo VKSND huyện Tuy Đức.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Nông, ngày 8-12, cho biết tại kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông đã thi hành kỷ luật các cá nhân vi phạm.



Ông Nguyễn Văn Võ tại buổi xin lỗi công khai

Theo đó, thi hành kỷ luật ông Đinh Tiến Hòa, Chi ủy viên Chi bộ, Phó Viện trưởng VKSND huyện Đắk Mil (nguyên Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng VKSND huyện Tuy Đức) bằng hình thức cảnh cáo. Ông Hòa bị kỷ luật do đã thống nhất với cuộc họp liên ngành tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can; ký quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can; phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam dẫn đến việc truy tố, xét xử, kết án oan sai đối với 2 công dân.



Đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Tuy Đức tại buổi xin lỗi vợ chồng ông Võ

Thi hành kỷ luật ông Nguyễn Công Trường, Viện trưởng VKSND huyện Đắk Glong (nguyên Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND Tuy Đức) bằng hình thức cảnh cáo. Lý do, ông Trường đã thiếu trách nhiệm, thiếu thận trọng khi thống nhất tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, chủ trì việc duyệt án, kết luận mức án truy tố đối với ông Nguyễn Văn Võ, bà Nguyễn Thị Thưởng. Ông Trường cũng thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để VKSND huyện Tuy Đức thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, xét xử vụ án không đúng quy định của pháp luật dẫn đến việc kết án oan đối với 2 công dân.

Như Báo Người Lao Động nhiều lần phản ánh, từ một giao dịch dân sự mua bán đất, ông Phạm Văn Quân, Thẩm phán TAND huyện Tuy Đức, cho rằng vợ chồng ông Võ có dấu hiệu phạm tội hình sự nên ký quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, chuyển sang công an điều tra.



Nhiều người dân tới theo dõi buổi xin lỗi công khai

Sau đó, ông Võ bị khởi tố, bắt tạm giam 7 tháng và bị tuyên phạt 2 năm tù, bà Thưởng bị tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Điều đáng nói nữa là ông Quân đã "ôm sô" từ dân sự sang xét xử luôn hình sự đối với vụ án này, đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, dù các bị cáo và luật sự yêu cầu thay đổi thẩm phán.

Ngày 5-6, TAND huyện Tuy Đức đã tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với vợ chồng ông Võ. Trong thời gian qua, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông đã thi hành kỷ luật nhiều cán bộ của 3 cơ quan tiến hành tố tụng gây oan sai cho vợ chồng ông Võ.

Cũng tại kỳ họp nào, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông cũng thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đỗ Hồng Kiên (nguyên Đội trưởng Đội cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thị xã Gia Nghĩa, nay là TP Gia Nghĩa). Ông Kiên đã thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu cho thủ trưởng, phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã về việc tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, thụ lý và giải quyết vụ đánh bạc; không thực hiện đúng quy định về chế độ thông tin, báo cáo trong công an nhân dân về nội dung vụ đánh bạc; thiếu kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trong đội dẫn đến cán bộ cấp dưới thực hiện chưa đúng các quy định của pháp luật trong xử lý vụ đánh bạc; vi phạm quy định của Bộ Công an về xử lý cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân.

Xem xét, kết luận đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đối với ông Lê Viết Sinh, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện; nguyên Huyện ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song. Lý do, ông Sinh đã để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng trong công tác ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, giao rừng; quản lý đất đai, quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Đắk Song.

Cao Nguyên (NLĐO)