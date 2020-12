Bị truy nã, một đối tượng vẫn lừa đảo người dân hàng trăm triệu đồng

Với hình thức lừa đảo mới, đối tượng Trần Văn Hùng (51 tuổi, thường trú huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đã lừa người dân tại TP.Đà Lạt hàng trăm triệu đồng.





Ngày 21/12, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Hùng để điều tra, làm rõ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Điều đặc biệt, đối tượng này cũng bị Công an huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) truy nã cũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.





Đối tượng Trần Văn Hùng tại cơ quan công an.



Trước đó, vào tháng 7/2020, đối tượng này đến TP.Đà Lạt với mục đích thực hiện hành vi lừa đảo được xem là "mới lạ" của mình. Đối tượng này thường thuê xe ôm chở đến các nhà dân để thực hiện hành vi. Trần Văn Hùng khi đến nhà người dân hỏi thăm, vờ nhận là người thân, bà con xa ở các tỉnh. Thông qua việc trò chuyện với những người đã tiếp xúc, Hùng nắm được thông tin về quê quán, họ tên của họ rồi tiếp tục trò chuyện giả như thân tình làm cho họ tin tưởng đúng là người thân.



Đối tượng Trần Văn Hùng (áo xanh, bên trái) khai báo tại cơ quan công an.



Đặc biệt, trong quá trình trò chuyện, Hùng luôn kèm thông tin mình là người có điều kiện, quen biết rộng, mới bán được đất, có nhiều tỷ đồng... Sau khi tạo được sự tin tưởng, Hùng sẽ mượn một số tiền, hứa hẹn trả ngay sau đó nhưng khi cầm được tiền rồi thì bỏ trốn.



Theo điều tra của cơ quan công an, Hùng đã thực hiện hành vi lừa đảo tổng cộng 12 lần, chiếm đoạt tài sản của 12 người dân tại TP. Đà Lạt với tổng số tiền trên 120 triệu đồng. Người bị đối tượng này lừa đảo nhiều nhất là 30 triệu đồng.



Hiện nay, 12 người dân bị đối tượng Trần Văn Hùng lừa đảo đã được mời đến cơ quan công an để nhận dạng và khai báo chi tiết vụ việc.



Công an TP.Đà Lạt vẫn đang điều tra, làm rõ vụ lừa đảo trên.



https://danviet.vn/bi-truy-na-mot-doi-tuong-van-lua-dao-nguoi-dan-hang-tram-trieu-dong-20201221101453198.htm

Theo VĂN LONG (Dân Việt)