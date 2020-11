Về rẫy ăn gà ngủ trên cây

Có dịp về H.Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, thả hồn bên dòng thác Trinh Nữ thơ mộng, hãy để tâm hồn ăn uống của bạn được trải nghiệm món gà rẫy nướng độc chiêu.

Ảnh: Quang Viên

Dọc dòng sông Sêrêpốk hùng vĩ, có nhiều rẫy cà phê, điều, tiêu... Tại đây, một số người dân nuôi gà ta lai với gà rừng thành giống gà đặc sản. Có người gọi giống gà này là “gà ngủ cây”, vì nó không thích ngủ chuồng mà đêm xuống thì bay lên cây để ngủ. Giống gà này chế biến món gì cũng ngon, đặc biệt là món nướng.

Thông thường “gà ngủ cây” nướng mọi cũng đã khoái khẩu. Nhưng đem nướng với công thức tuyệt chiêu của người dân nơi đây thì phải nói “ngon nhức nách”. Theo kinh nghiệm của “thổ địa”, nếu luộc, xé phay thì chọn gà cứng cựa (gà già), còn nướng thì phải chọn những con bước vào tuổi cập kê. Lúc này, thịt chúng mềm, dễ thấm gia vị và rất ngọt.

Gà mổ ra, lấy bộ lòng nướng ống tre, còn toàn bộ được ướp gia vị. Gia vị gồm hành, tỏi, tiêu sọ, muối hột, ớt xiêm (phải là loại ớt chim thải hạt ra, mọc thành cây và cho quả). Tất cả đem giã nhuyễn, sau đó trộn với ít mắm nhỉ, hạt nêm rồi phết lên toàn bộ con gà. Để gia vị thấm sâu vào thịt, dùng dao đâm vào phần ức và đùi gà. Đồng thời, phết thêm nước nghệ lên để da gà vàng ươm sau khi nướng. Tiếp theo, đập dập mấy củ sả và thêm một nắm lá chanh bỏ vào phần bụng gà. Xong công đoạn này, bắt đầu nhóm bếp than. Than phải là than cây cà phê mới đúng chuẩn. Than cháy đều, cũng là lúc gà thấm gia vị thì kẹp lên vỉ nướng (ảnh). Trong quá trình nướng, tiếp tục phết lên chút mật ong hòa với dầu ăn hoặc mỡ gà để da gà vàng óng, tỏa mùi thơm đáo để. Cần trở đều tay để gà chín đều, khoảng 1 giờ thì xong. Nếu có lá chuối, cắt một tàu rồi cho gà nướng lên để thưởng thức.

Ăn món gà nướng này không nên cắt, chặt mà phải dùng tay xé từng miếng, chấm muối hột trộn tiêu sọ giã nát, nặn tí chanh. Vị đậm đà, ngọt “sâu”, hương thơm khó tả là những gì có thể nói gọn về món nướng “gà ngủ cây” giữa rẫy.