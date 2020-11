Nghi phạm sát hại dã man tài xế xe ôm khai gì?

Khi nghi phạm vừa bước lên chiếc xe buýt, hàng chục trinh sát đã ập lên khống chế khiến kẻ giết tài xế xe ôm không kịp trở tay

Tối 12-11, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - cho biết bước đầu, đối tượng Lê Văn Thành (SN 1996; ngụ xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) đã khai nhận toàn bộ hành vi giết chết ông Nguyễn Văn Đông (55 tuổi, ngụ huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) - người hành nghề xe ôm.



Đối tượng Lê Văn Thành tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, bước đầu Thành khai nhận trước đó ít tháng, gã vào Bình Dương làm công nhân. Tại đây, Thành ham mê cờ bạc, chơi lô đề dẫn đến nợ tiền hơn 400 triệu đồng, bị các con nợ truy tìm.

Tối 11-11, Thành đón xe khách về lại TP Buôn Ma Thuột để về nhà ở huyện Buôn Đôn với mục đích trốn nợ. Trên đường về, gã nảy sinh ý định cướp tài sản để kiếm tiền tiêu xài. Đến khoảng 3 giờ sáng 12-11, Thành xuống xe và đi bộ đến một góc trên đường vành đai phía Tây TP Buôn Ma Thuột để tìm tài xế xe ôm với mục đích cướp tài sản.



Lê Văn Thành (giữa) khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội

Khi Thành đi đến đường giao nhau Y Moal - vành đai phía Tây TP Buôn Ma Thuột thì phát hiện 1 người chạy xe ôm nên vẫy lại chở. Tuy nhiên, khi thấy tài xế xe ôm to cao, gã bỏ ý định cướp tài sản của người này.

Sau đó, Thành thấy ông Nguyễn Văn Đông nên đã nhờ ông chở vào cuối hẻm 372 trên đường Y Moal, TP Buôn Ma Thuột. Khi cả hai đi đến cuối đường, Thành thấy khu vực vắng người qua lại nên đã rút con dao thủ sẵn đâm nhiều nhát vào người ông Đông với mục đích cướp tài sản.

Ông Đông hô hoán, kêu cứu nên Thành đã nhanh chân bỏ trốn. Ông Đông sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường tới bệnh viện.



Hung khí gây án

Theo một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm bởi nạn nhân là tài xế hành nghề xe ôm, hung thủ ra tay quá dã man với hàng chục vết đâm. Do đó, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã quyết tâm truy bắt hung thủ một cách nhanh nhất để trấn an dư luận cũng như đưa ra trừng trị trước pháp luật.

Cũng theo vị lãnh đạo này, qua nhận định ban đầu, vào thời điểm hung thủ gây án, do trời còn khá sớm nên không có nhận diện, cũng như mù mờ về đối tượng. Tuy nhiên, qua xác minh thì hung thủ chưa thể bỏ đi xa khỏi hiện trường. Do đó, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng được tung ra, vây ráp, khoanh vùng nơi xảy ra vụ án.



Hiện trường gây án khá vắng vẻ

Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, lực lượng công an phát hiện đối tượng khả nghi từ trong một vườn cà phê bước ra và đi đến bến xe buýt trên đường Nguyễn Thị Định, TP Buôn Ma Thuột để đón xe.

"Khi đối tượng vừa bước lên xe buýt, hàng chục trinh sát đã ập lên khống chế, bắt giữ. Vào thời điểm bắt giữ, con dao gây án hung thủ vẫn cất giấu trong người" - vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Được biết, Lê Văn Thành từng có một tiền án về tội "Giao cấu với trẻ em".

Cao Nguyên (NLĐO)