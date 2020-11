Lâm Đồng: Trượt chân rơi xuống hồ đập tràn thủy lợi, nam thanh niên mất tích

Đang cùng cháu đi trên cống xả thân đập thủy lợi Đạ Lây (xã Đạ Lây, H.Đạ Tẻh, Lâm Đồng), không may anh Hiếu bị trượt chân rơi xuống hồ đập tràn mất tích.

Hồ đập tràn đập thủy lợi Đạ Lây, nơi nạn nhân bị trượt chân rơi xuống mất tích. ẢNH: TRÙNG DƯƠNG

Tối 21.11, Công an H.Đạ Tẻh cho biết vào khoảng 15 giờ cùng ngày, anh Lê Phú Hiếu (25 tuổi, ngụ tại xã Đạ Lây, H.Đạ Tẻh) cùng người cháu 10 tuổi (chưa rõ danh tính) đi chơi trên cống xả thân đập Đạ Lây (thuộc địa bàn thôn Vĩnh Phước, xã Đạ Lây, H.Đạ Tẻh). Trong lúc chơi đùa, anh Hiếu không may bị trượt chân rơi xuống hồ đập tràn phía sau cống xả, mất tích.

Cháu bé đi cùng nạn nhân đã chạy về tri hô người lớn đến ứng cứu. Nhiều người dân địa phương nhanh chóng vào hiện trường, đồng thời thông báo vụ việc đến chính quyền địa phương cùng lực lượng cứu hộ.

Hồ đập tràn đập thủy lợi Đạ Lây có mực nước sâu 4 - 5 m, với diện tích rộng hàng trăm m2. Nước từ đập thủy lợi xã Đạ Lây, sau khi xả qua đập tràn thì đổ qua suối Đội 12 phía dưới để đưa nước về phục vụ cho người dân sản xuất nông nghiệp.

Nhận được tin báo, Công an xã Đạ Lây, Công an H.Đạ Tẻh và Đội PCCC - CNCH khu vực 4 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an Lâm Đồng (đóng tại H.Đạ Tẻh) huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm.

Tuy nhiên, vào thời điểm trên xảy ra mưa lớn và đập thủy lợi Đạ Lây đang xả nước lớn nên gây nhiều khó khăn cho việc tìm kiếm nạn nhân. Đến 18 giờ cùng ngày, do trời tối nên công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân phải tạm ngừng.

Nước tại hồi chứa đập tràn rất sâu gây nhiều khó khăn cho việc cứu hộ, tìm kiếm. ẢNH: TRÙNG DƯƠNG

Công an H.Đạ Tẻh túc trực bảo vệ hiện trường, ngoài ra, Ban quản lý đập thủy lợi Đạ Lây cũng đã đóng cống xả để phục vụ công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích sẽ được triển khai tiếp vào ngày mai (22.11).

Theo Trùng Dương (TNO)