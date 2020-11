Hồ chứa nước Tuyền Lâm đang xả lũ thì xuất hiện vệt thấm bất thường

Hồ chứa nước Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng xuất hiện hiện tượng thấm thân đập lớn hơn mức cho phép. Tình trạng đập bị thấm khi hồ tích đầy nước gây nguy hiểm cho công trình và hạ du.



Một góc thân đập hồ Tuyền Lâm. Ảnh: Nhiệt Băng



Ngày 6.11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng có báo cáo cho biết như trên. Theo đó, hiện nay hồ chứa nước Tuyền Lâm đang trong thời gian xả lũ (mực nước qua tràn 5cm) trên mái hạ lưu đập Tuyền Lâm xuất hiện các vệt thấm bất thường từ cơ mái hạ lưu xuống chân đập (cao trình cơ là 1373 m), các vệt thấm xuất hiện dọc theo chiều dài thân đập. Nước thấm ra làm ẩm ướt mái hạ lưu, lượng nước thấm theo nhận định bằng cảm quan lớn hơn mức cho phép.



Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, tình trạng đập bị thấm khi hồ tích đầy nước gây nguy hiểm cho công trình và hạ du. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do xe tải chở vật liệu có tải trọng lớn và xe khách du lịch thường xuyên lưu thông qua đỉnh đập đã làm ảnh hưởng đến kết cấu đập đất.



Mặt đập bị lún sụt: Mặt đập bị rạn nứt, đặc biệt tại vị trí góc cua tiếp giáp với thân tràn chính. Cầu tràn xuống cấp không đảm bảo tải trọng cho các xe có tải trọng lớn lưu thông: Cầu tràn hồ Tuyền Lâm tại thời điểm nâng cấp sửa chữa tính toán với tải trọng xe không lớn. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, do khu vực hồ Tuyền Lâm đang trong quá trình xây dựng các dự án du lịch nên xe chở vật liệu có tải trọng lớn thường xuyên chạy qua và lượng xe khách về tham quan đi qua cầu tràn nhiều nên cầu tràn có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp, có thể gây nguy cơ sập đổ ảnh hưởng tới an toàn công trình, tài sản và tính mạng người dân.



Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng đề xuất biện pháp khắc phục, gồm xử lý chống thấm đập đất; nâng cấp cầu qua tràn; tuyến đường qua đỉnh đập để vào khu du lịch không phải là đường duy nhất, do đó cần thiết phải xây dựng hai vị trí barrier tại 2 đầu đầu đập để hạn chế xe có tải trọng lớn chạy qua đặc biệt là các xe tải chở vật liệu.

