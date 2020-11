Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk đề nghị CSGT hạn chế tối đa... xử phạt vi phạm giao thông!

Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk cho rằng nhiều doanh nghiệp lữ hành trong cả nước "có tâm lý e ngại, sợ sệt" mỗi khi đưa khách đến tham quan tại Đắk Lắk do tình hình xử phạt của CSGT Đắk Lắk.





Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Lắk "kiến nghị về việc tăng cường nhắc nhở và hạn chế xử phạt vi phạm giao thông đối với xe vận chuyển khách du lịch vào tỉnh Đắk Lắk".





Văn bản đề nghị chỉ đạo hạn chế tối đa xử phạt xe du lịch vi phạm luật giao thông





Theo Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk, để kích cầu và xúc tiến quảng bá du lịch nhằm phục hồi tăng trưởng du lịch Đắk Lắk sau dịch Covid-19, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động, tuyên truyền phổ biến phối hợp cùng các sở, ngành nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Đắk Lắk đến với cả nước.



Tuy nhiên, qua công tác trao đổi, hợp tác kết nối du lịch, Hiệp hội Du lịch các địa phương và doanh nghiệp lữ hành có phản ánh về tình hình xử phạt của CSGT Đắk Lắk khi những đơn vị này đưa các đoàn khách đến tham quan, du lịch di chuyển trên quốc lộ ở Đắk Lắk. Các doanh nghiệp lữ hành của các tỉnh, thành trong cả nước "có tâm lý e ngại, sợ sệt" mỗi khi đưa các đoàn khách đến tỉnh Đắk Lắk.



Do đó, Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo Công an tỉnh quán triệt các lực lượng CSGT đóng trên các trục quốc lộ, nội thành TP Buôn Ma Thuột và các điểm tham quan du lịch hạn chế tối đa việc xử phạt vi phạm giao thông. Tăng cường việc nhắc nhở, hướng dẫn các phương tiện vận chuyển khách du lịch khi đến tham quan nghỉ dưỡng tại tỉnh Đắk Lắk để tạo dựng hình ảnh thân thiện khi các doanh nghiệp lữ hành đưa các đoàn khách đến tham quan du lịch tại tỉnh.



Trong khi đó, Thượng tá Vũ Tiến Thăng, Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT tỉnh chưa lập biên bản xử lý xe chở khách du lịch nào. Đơn vị sẽ vẫn tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp lữ hành các tỉnh, thành tham quan du lịch địa phương để kích cầu du lịch.



Tuy nhiên, Trưởng Phòng CSGT tỉnh Đắk Lắk cho rằng việc kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ tại Đắk Lắk vẫn phải thường xuyên, chặt chẽ. Do có nhiều xe chở khách du lịch nhưng ngụy trang để vận chuyển ma túy, thuốc lá lậu, chạy quá tốc độ, lấn làn rất nguy hiểm… Do vậy, những trường hợp xe du lịch vi phạm CSGT vẫn sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.



"Đối với xe du lịch mắc các lỗi nhỏ, vi phạm lần đầu, đơn vị sẽ nhắc nhở, hướng dẫn và có văn bản gửi về chủ doanh nghiệp để chấn chỉnh tài xế nhằm giảm thiểu những vi phạm trong tham gia giao thông" - Thượng tá Thăng cho biết thêm.

