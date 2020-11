Đà Lạt kết nối hệ thống báo động tại các tiệm vàng

Trung tá Đỗ Ngọc Hòa, Trưởng công an P.1 (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), cho biết vừa chính thức đưa vào vận hành hệ thống báo động phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự cho các tiệm vàng trên địa bàn.



Ngày 2.11, trung tá Đỗ Ngọc Hòa, Trưởng công an P.1 (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), cho biết đơn vị vừa chính thức đưa vào vận hành hệ thống báo động phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự cho các tiệm vàng trên địa bàn.



Hệ thống gồm bộ điều khiển (có còi hú) đặt tại trụ sở công an phường, được kết nối qua hệ thống mạng với 10 cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý ở địa bàn phường trung tâm thành phố để báo động từ xa. Công an trực (24/7) nhìn vào bộ điều khiển này sẽ biết sự việc xảy ra tại đâu và “phản ứng nhanh” trong vòng 1 - 3 phút (tiệm vàng xa hơn thì tối đa trong vòng 5 phút) sẽ có mặt tại hiện trường.

Theo GIA BÌNH (thanhnien)