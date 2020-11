Công trình tiền tỉ tại trường học đổ sập do… mưa gió: Xử phạt 3 doanh nghiệp

Liên quan vụ việc "Công trình tiền tỉ tại trường học đổ sập do… mưa gió!" mà Báo Người Lao Động đã phản ánh, cơ quan chức năng vừa có kết luận sai phạm và quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 135 triệu đồng.





Ngày 14-11, tin từ UBND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định xử phạt 3 công ty liên quan đến vụ sập công trình nâng cấp, sửa chữa cải tạo nhà đa năng, nhà hiệu bộ, kè chắn đất, tường rào Trường THPT Quang Trung.





Công trình nâng cấp, sửa chữa tại Trường THPT Quang Trung bị đổ sập



Theo đó, Công ty TNHH DeCo (trụ sở tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) do bà Võ Thị Kim Chi làm đại diện bị xử phạt hành chính số tiền 35 triệu đồng. Lý do là công ty này đã thi công sai thiết kế được phê duyệt hoặc sai chỉ dẫn kỹ thuật (không có văn bản báo cáo chủ đầu tư có giải pháp xử lý kỹ thuật khi chiều cao kè chắn đất tăng thêm so với thiết kế dẫn đến mất an toàn cho công trình).



UBND huyện Đắk Mil cũng quyết định xử phạt Công ty TNHH tư vấn xây dựng Nguyên Quang Đắk Nông (trụ sở tại TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), do ông Võ Minh Nhật làm giám đốc, số tiền 55 triệu đồng vì để nhà thầu thi công thi công sai thiết kế đã được phê duyệt.





Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 3 tỉ đồng do Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư





Ngoài ra, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hợp Nhất (trụ sở tại TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) do ông Trịnh Tiến Lực làm giám đốc cũng bị xử phạt số tiền 45 triệu đồng. Lý do, công ty này báo cáo tài liệu, số liệu khảo sát không đúng thực tế, dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế (khi khảo sát cao độ tự nhiên không đúng thực tế tại hiện trường công trình dẫn đến tăng chiều cao kè từ 0m đến 1,59m dẫn đến mất an toàn gây sự cố cho công trình).



Như Báo Người Lao Động nhiều lần phản ánh, dự án trên có tổng vốn đầu tư hơn 3 tỉ đồng do Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư. Khi dự án chuẩn bị hoàn thành thì bất ngờ vào ngày 20-5, một phần sân đa năng, kè chắn đất và hơn 70m tường rào bị đổ sập.





Công trình đổ sập do có nhiều sai phạm nhưng trả lời phóng viên, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông cho rằng do mưa gió





Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động về nguyên nhân sụp lún, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông Nguyễn Văn Toàn cho rằng "do thiên tai, mưa gió lớn quá nên sập".



Bên cạnh đó, công trình đổ sập hơn 1 tháng nhưng Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông không báo cáo cho Sở Xây dựng. Sau khi báo chí phản ánh, cơ quan chức năng mới có những động thái kiểm tra và làm rõ những sai phạm trên.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)