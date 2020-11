Công an Đắk Nông triệt phá vụ ma túy lớn nhất trên địa bàn tỉnh

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ 3 đối tượng đang thực hiện hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 4 bánh heroin và 2,2kg ma túy đá.



Lãnh án 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy

Mua bán trái phép chất ma túy, 2 thanh niên chia nhau 40 năm tù

Một đối tượng và tang vật trong vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)



Ngày 3/11, Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết thực hiện chuyên án đấu tranh với đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, lực lượng Công an Đắk Nông đã đấu tranh triệt phá vụ ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.



Cụ thể, sáng 3/11, qua công tác nghiệp vụ, tại địa bàn xã Đắk Som, huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông, Công an huyện Đắk G'long đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 3 đối tượng đang thực hiện hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 4 bánh heroin và 2,2kg ma túy đá cùng một số tang vật liên quan.



Bước đầu, các đối tượng khai nhận mang ma túy từ huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về tỉnh Đắk Nông tiêu thụ và phân phối tới các địa bàn lân cận.



Trong quá trình đấu tranh triệt phá chuyên án, Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông, đã đến trực tiếp chỉ đạo các lực lượng phá án tại hiện trường.



Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo PV (TTXVN/Vietnam+)