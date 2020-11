Bị lật xuồng khi đi thăm lưới cá, một cựu chiến binh tử vong

Khi đi thăm lưới bắt cá, không may bị lật xuồng, ông Điểu K'Đen (76 tuổi, cựu chiếu binh) chết vì đuối nước.





Sáng 7-11, Công an thị trấn Cát Tiên, Công an huyện Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng), phối hợp Đội Cảnh sát PCCC số 4, Công an tỉnh Lâm Đồng tìm được người đàn ông bị đuối nước ở suối Hai Cô.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 6-11, ông Điểu K'Đen (76 tuổi; cựu chiến binh; ngụ Bản Buôn Go, thị trấn Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) chèo xuồng đi thăm lưới bắt cá đã thả trước đó tại suối Hai Cô (nhánh suối chảy ra sông Đồng Nai), không may bị lật xuồng, mất tích.



Tối muộn, gia đình không thấy ông Điểu K'Đen về nên đi tìm. Đến vị trí thả lưới không thấy người và xuồng, trên bờ còn lại đôi dép nên người nhà cùng người dân địa phương trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.





Nhiều người dân theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân.





Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 7-11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Điểu K'Đen.





Suối Hai Cô, huyện Cát Tiên là nhánh suối chảy ra sông Đồng Nai.

Theo Đình Thi (NLĐO)