Bắt giữ nhóm đối tượng bịt mặt từ 3 ô tô lao vào quán nhậu chém người

Cơ quan công an đã bắt giữ một số đối tượng trong nhóm người bịt mặt đi trên 3 xe ô tô lao vào quán nhậu chém người gây náo loạn.





Ngày 6-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Việt Cường (SN 2001), Nguyễn Văn Long (SN 2000) và Đồng Văn Hậu, cùng ngụ tỉnh Đắk Nông để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".



Nhóm đối tượng tại cơ quan công an



Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 2-11, Nguyễn Ngọc Cường (tên thường gọi là Cường "sẹo", SN 1992, ngụ tỉnh Đắk Nông - hiện đang bỏ trốn) cùng 4 đối tượng đi xe ô tô đến nhậu tại quán hải sản 50K (thuộc phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa).



Trong quá trình ăn nhậu, đối tượng Cường mâu thuẫn với 1 người trong nhóm dẫn đến đánh nhau. Lúc này, anh Nguyễn Trọng Chí (SN 1996, ngụ phường Nghĩa Tân) đang ngồi nhậu với nhóm bạn quán Em và Tôi (đối diện quán đối tượng Cường đang nhậu) thấy vụ việc nên chạy đến can ngăn thì 2 bên xảy ra xô xát đánh nhau nhưng không ai bị thương. Sau đó, nhóm của đối tượng Cường ra về, còn anh Chí vẫn ở lại quán Em và Tôi tiếp tục nhậu với bạn.



Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Cường "sẹo" cùng một nhóm khoảng 10 đối tượng (có 3 đối tượng bị bắt giữ trên) đi trên 3 xe ô tô, mang theo hung khí đến quán nhậu Em và Tôi tìm anh Chí để trả thù. Thấy vậy, anh Hồ Minh Tâm (SN 1985, bạn của anh Chí) can ngăn liền bị nhóm của Cường "sẹo" đánh gây thương tích. Hậu quả, anh Tâm bị một vết thương khâu 5 mũi ở vùng đầu và xây xát phần mềm, anh Chí bị thương nhẹ. Sau khi gây án, đối tượng Cường cùng đồng bọn rời khỏi hiện trường.



Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP Gia Nghĩa đã vào cuộc xác minh, tổ chức lực lượng truy bắt các đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 6-11, Công an TP Gia Nghĩa đã bắt giữ 3 đối tượng trên. Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.





Nhóm đối tượng bịt mặt từ 3 ô tô lao vào quán nhậu chém người





Như Báo Người Lao Động đã phản ánh ngày 3-11, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút do camera an ninh của quán nhậu ghi lại diễn biến 1 vụ hỗn chiến kinh hoàng. Vào thời gian trên, quán đang có đông khách hàng ăn uống thì bất ngờ có 3 ô tô dừng lại trước quán. Ngay sau đó, hàng chục đối tượng từ 3 xe ô tô mang theo mã tấu, gậy lao vào quán đánh người.



Nhóm người cầm hung khí này đã truy đuổi và liên tục đánh, chém vào một nam thanh niên đang ngồi nhậu trong quán. Một số người ngồi cùng bàn nhậu cũng đã dùng bàn ghế, chai bia, gậy để chống trả. Sau khi một người bị đánh nằm gục, nhóm đối tượng kia đã lên xe và bỏ đi.



Theo quan sát, các đối tượng trong nhóm đi trên 3 ô tô đều đeo khẩu trang, đội mũ để che mặt.

