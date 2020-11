Bắt đối tượng chặt phá sầu riêng của người dân

Ngoài việc chặt phá 30 cây sầu riêng đang thu hoạch, Nguyễn Chí Thanh còn trộm cắp dây tiêu, sầu riêng của người dân.





Ngày 29-11, Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa làm rõ 1 đối tượng chặt phá 30 cây sầu riêng, trộm 25 trụ tiêu và 32 cây sầu riêng của người dân mang về vườn nhà trồng.





Đối tượng Nguyễn Chí Thanh (áo vàng) chặt phá cây trồng của người dân



Trước đó, ngày 21-10, gia đình bà Phan Thị Thơm (ở thôn 7, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng) trình báo bị kẻ gian chặt phá 30 cây sầu riêng. Những cây sầu riêng đang cho thu hoạch, cao khoảng từ 1 mét đến hơn 2 mét đã bị chặt đứt hoàn toàn.



Sau một thời gian tích cực điều tra, Công an huyện Krông Năng đã làm rõ đối tượng chặt phá 30 cây sầu riêng là Nguyễn Chí Thanh (41 tuổi, ngụ thôn Xuân An, xã Phú Xuân).



Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận toàn bộ hành vi chặt phá 30 cây sầu riêng của gia đình bà Thơm dù không có mâu thuẫn gì. Bên cạnh đó, đối tượng này còn khai nhận đã đột nhập vườn tiêu của ông Hoàng Bá Trung cắt 25 trụ tiêu, vào vườn ông Nguyễn Văn Vệ đào 32 cây sầu riêng rồi đem tất cả về vườn của mình trồng.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)