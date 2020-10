Thông tin mới nhất về vụ án Vu khống xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk

Ngày 2/10, theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Đắk Lắk, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang thụ lý điều tra vụ án Vu khống xảy ra năm 2020 tại tỉnh Đắk Lắk.

Căn cứ quy định của pháp luật và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự; ra Quyết định Khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam (thời hạn 02 tháng), đối với: Hoàng Minh Tuấn; sinh năm: 1980; nơi cư trú: Thôn 2, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; về tội: Vu khống, theo quy định tại Điều 156 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can; Quyết định phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Minh Tuấn để điều tra về hành vi Vu khống.

Đối tượng Phạm Đình Quý vừa bị khởi tố liên quan đến hành vi vu khống. Ảnh: IT

Mở rộng công tác điều tra, căn cứ quy định của pháp luật và các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 25/9/2020 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, đối với: Phạm Đình Quý, sinh năm 1981; nơi cư trú: Khu phố 1, Phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Ngày 26/9/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Đình Quý. Ngày 1/10/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh tạm giam bị can (thời hạn 2 tháng) đối với Phạm Đình Quý về tội Vu khống, theo quy định tại Điều 156 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can; Quyết định phê chuẩn Lệnh tạm giam đối với Phạm Đình Quý để phục vụ công tác điều tra. Toàn bộ hoạt động thu thập tài liệu chứng cứ và tiến hành các thủ tục tố tụng đảm bảo chặt chẽ, khách quan theo đúng quy định của pháp luật.

Theo các cơ quan chức năng, tại Cơ quan điều tra, Hoàng Minh Tuấn và Phạm Đình Quý đều đã khai nhận hành vi bàn bạc, thống nhất, có tổ chức thực hiện tội phạm, cố ý loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Lời khai nhận của Phạm Đình Quý và Hoàng Minh Tuấn phù hợp với các tài liệu chứng cứ Cơ quan điều tra đã thu thập được. Sau khi khởi tố, điều tra và áp dụng biện pháp ngăn chặn với Phạm Đình Quý và Hoàng Minh Tuấn, dư luận quần chúng nhân dân trong tỉnh đã đồng tình ủng hộ và kiên quyết phê phán đối với những nhận thức lệch lạc dẫn đến việc thực hiện hành vi phạm tội của Phạm Đình Quý và Hoàng Minh Tuấn. Đây là hoạt động có dấu hiệu hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, thông qua bôi nhọ, vu khống lãnh đạo cấp cao của Đảng trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp. Quá trình giải quyết vụ án đã được các cơ quan tố tụng tiến hành công tâm, khách quan, trên quan điểm “thượng tôn pháp luật”.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để mở rộng điều tra và xử lý nghiêm những người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó trong ngày 30/9/2020 nội dung vu khống mà Phạm Đình Quý gửi Tạp chí Môi trường và Xã hội đăng tải đã được cơ quan có thẩm quyền của Trung ương thẩm định kỹ lưỡng và có kết luận là không có cơ sở, không đúng sự thật. Vì vậy, ngày 30/9/2020 Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ban hành Quyết định số 190/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính về hành vi thông tin sai thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, với mức tiền phạt 50 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động báo in đối với Tạp chí Môi trường và Xã hội trong thời hạn 2 tháng.

Quá trình xử lý vụ việc các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk bảo đảm phương châm “thượng tôn pháp luật”, thực hiện đầy đủ quy trình tố tụng, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo và được sự đồng ý của cơ quan ngành dọc ở Trung ương.

PV (Cổng thông tin điện tử Đắk Lắk/Dân Việt)