"Siết" xe quá tải, giao thông Đăk Nông an toàn

Thời gian qua, lực lượng Thanh tra giao thông tỉnh Đăk Nông đã tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở, xử lý tài xế xe tải chở quá tải. Nhờ vậy kết cấu hạ tầng giao được bảo vệ, đường sá ít hư hỏng, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 28 và 6 tuyến tỉnh lộ.

Tăng xử lý vi phạm

Dọc tuyến Quốc lộ 28 đoạn qua xã Quảng Phú, huyện K'rông Nô (Đăk Nông) có nhiều bãi tập kết cát. Đây không phải là những điểm bán vật liệu xây dựng, chính là cát bị lực lượng Thanh tra giao thông Đăk Nông hạ tải, do tài xế chở quá tải. Qua tìm hiểu, địa bàn này có nhiều đơn vị khai thác cát, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng cho cả tỉnh và tỉnh Đăk Lăk. Cũng ngay tại những vị trí này, lực lượng thanh tra giao thông đã đặt trạm cân để kiểm tra, xử lý nếu có vi phạm. Không chỉ xe chở cát, mà xe tải chở nông sản, hàng hóa khác quá khổ quá tải, cồng kềnh đều bị lực lượng phát hiện, xử lý kịp thời. Nhờ sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng thanh tra, trên tuyến đường từ TP.Gia Nghĩa đi huyện Cư Jút không xảy ra vụ lật xe nào do chở hàng cồng kềnh, an toàn giao thông được tăng cường…



Lực lượng Thanh tra giao thông Đăk Nông kiểm tra tải trọng xe trên tuyến quốc lộ. Ảnh: P.V

"Chúng tôi đã có kế hoạch tuần tra lưu động, kiểm tra đột xuất trên tuyến để phát hiện, xử lý các xe vi phạm. Quan điểm của đơn vị là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm tính răn đe". Bà Đinh Thị Hà - Chánh thanh tra Sở GTVT Tài xế Đoàn Trọng Tình cho biết: "Tôi thường xuyên lái xe tải chở cát đi từ xã Quảng Phú về cung cấp cho các đại lý vật liệu xây dựng trên địa bàn TP.Gia Nghĩa, thường xuyên được lực lượng Thanh tra giao thông kiểm soát tải trọng. Xe nào vượt quá tải trọng, tài xế tự khắc cho xe dừng đỗ và tự lấy dụng cụ cào cát xuống, khi đủ tải mới được qua. Do vậy rất nhiều tài xế khi biết quá tải là tự khắc phục, tuân thủ chạy đúng tải chứ không tham lam chở thêm hàng hóa". Tài xế Đoàn Trọng Tình cho biết: "Tôi thường xuyên lái xe tải chở cát đi từ xã Quảng Phú về cung cấp cho các đại lý vật liệu xây dựng trên địa bàn TP.Gia Nghĩa, thường xuyên được lực lượng Thanh tra giao thông kiểm soát tải trọng. Xe nào vượt quá tải trọng, tài xế tự khắc cho xe dừng đỗ và tự lấy dụng cụ cào cát xuống, khi đủ tải mới được qua. Do vậy rất nhiều tài xế khi biết quá tải là tự khắc phục, tuân thủ chạy đúng tải chứ không tham lam chở thêm hàng hóa".

Không chỉ Quốc lộ 28, mà trên 6 tuyến tỉnh lộ, Thanh tra giao thông cũng bố trí lực lượng cùng cân xách tay kiểm tra tải trọng. Việc tuần tra thường xuyên đã góp phần đảm bảo được hạ tầng giao thông, đường sá ít bị xuống cấp do xe quá tải gây ra. Bên cạnh đó, công tác an toàn giao thông được đảm bảo nên hiếm khi xảy ra các vụ tai nạn mà bắt nguồn từ xe chở quá tải hay quá khổ.

Đường ít hư hỏng, giao thông an toàn

Nhờ công tác kiểm soát tải trọng tốt, tuyến Quốc lộ ít bị hư hỏng hơn, người dân thuận tiện lưu thông, an toàn giao thông được đảm bảo. Bà Hoàng Thị Hồng - người dân ở xã Quảng Phú cho hay: "Trước đây xe chở quá tải lưu thông dày đặc, làm đường hư hỏng rất nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ trâu, đi lại rất khó khăn, quãng đường từ nhà tôi đi TP. Gia Nghĩa khoảng 60km nhưng có thời điểm đi mất hơn 2 giờ đồng hồ. Còn đường bây giờ được Thanh tra giao thông thường xuyên kiểm tra, xử lý xe quá tải nên đường đẹp hơn, đi Gia Nghĩa chỉ mất hơn tiếng và an toàn hơn trước".

Từ việc kiểm soát tải trọng chặt chẽ, từ đầu năm đến nay, lực lượng Thanh tra giao thông đã thanh tra, kiểm tra gần 600 trường hợp, phát hiện và lập 100 biên bản đối với 55 phương tiện vi phạm, buộc chấm dứt hành vi vi phạm và hạ tải gần 123 tấn hàng hóa.

Theo Minh Tú (Dân Việt)