Phạt tù nhóm khai thác gỗ trái phép ở Kon Tum

Ngày 26-10, tại Hội trường UBND xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum, TAND huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Chiến cùng đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản".



Toàn cảnh phiên tòa

Đây là vụ án rất nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và dư luận xã hội.

Tổng khối lượng gỗ khai thác trái phép trong vụ án sau khi trừ bộng là 45,588 m3 quy tròn, chủng loại dổi thuộc nhóm III, tại thời điểm định giá tháng 2-2020 bị thiệt hại là hơn 801 triệu đồng.

Ngày 9-3-2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 08/QĐ-CSĐT về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản".

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, có sự phân công công việc và chuẩn bị công cụ phạm tội rất cụ thể đối với từng bị can để phục vụ hoạt động, khai thác, vận chuyển gỗ trái phép đạt hiệu quả.

Kết thúc phiên sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND huyện Đăk Tô đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Chiến 9 năm tù; 8 năm tù cho các bị cáo: Vũ Minh Tuân, Lương Văn Chung;

6 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Võ Đức Thuận; 6 năm tù đối với các bị cáo: Bùi Đình Tứ, Đàm Văn Thông, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Khiết, Bùi Văn Cường, A Lâm, Lưu Đình Minh; bị cáo Trần Văn Quang 5 năm tù;

2 bị cáo Nguyễn Văn Viên, Ma Văn Xuyên 4 năm tù và 2 bị cáo Hoàng Văn Thủ, Nguyễn Trọng Kiên 3 năm tù.

* Trong vụ án này còn có bị can Quách A Chinh đã tham gia khai thác, vận chuyển gỗ với tổng khối lượng gỗ bị thiệt hại là 28,297 m3.

Quá trình điều tra không xác định được Quách A Chinh làm gì, ở đâu nên Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố bị can, ra Quyết định truy nã đối với Quách A Chinh; tách vụ án hình sự để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" của Quách A Chinh khi nào bắt được bị can sẽ điều tra xử lý sau.

Đối với hành vi của các cán bộ lâm trường Đăk Tô, thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô được giao trực tiếp thực hiện các chức năng quản lý, bảo vệ rừng tại tiểu khu 277 nhưng chưa làm hết trách nhiệm được giao để các bị can vào rừng khai thác gỗ trái phép trong thời gian dài với tổng thiệt hại hơn 801 triệu đồng, có dấu hiệu của tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra đã kết luận sẽ tách để điều tra, xử lý bằng một vụ án khác.

Tin, ảnh: PHÚC THẮNG (NDĐT)