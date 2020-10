Nhậu say tông chết người trong đêm rồi bỏ trốn

Sau khi nhậu say, K'Bi (ngụ huyện Di Linh, Lâm Đồng) chạy xe máy về, không làm chủ tay lái đã tông chết người đàn ông đang đi bộ trên đường. Sau khi vụ việc xảy ra, K'Bi cùng bạn đi cùng đã bỏ trốn.

Ngày 7-10, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đã tiến hành lấy lời khai, tạm giữ một đối tượng tông chết người đàn ông rồi bỏ trốn xảy ra đêm 6-10.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, chị Chung Thị Ngọc Oanh (ngụ tổ dân phố 6, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh) mở cửa nhà thì phát hiện một người đàn ông (khoảng 60 tuổi) nằm chết trước nhà, liền báo lực lượng chức năng địa phương.

Ngay sau đó, Công an huyện Di Linh có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra. Sau khi khám nghiệm hiện trường và trích xuất các camera an ninh gần đó, công an xác định đây là một vụ tai nạn giao thông, sau khi tông chết nạn nhân đối tượng đã bỏ chạy.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng xác định đối tượng gây ra vụ tai nạn là K’Bi (19 tuổi, ngụ tại xã Gung Ré, huyện Di Linh). Đối tượng này đã đến công an huyện đầu thú.



Theo lời khai ban đầu, đêm 6-10, K’Bi điều khiển xe máy chở em họ là K’Nhường (18 tuổi, ngụ xã Liên Đầm, huyện Di Linh) đi nhậu, đến khoảng 22 giờ thì cả hai cùng về. Do say xỉn và không làm làm chủ được tốc độ nên khi đến Quốc lộ 28, K'Bi đã tông vào một người đàn ông đang đi bộ trên đường.

Sau khi tông người đàn ông, do quá hoảng hốt và lo sợ nên K’Bi và K’Nhường bỏ chạy về nhà. Đến sáng 7-10, khi nghe thông tin người đàn ông tử vong, K’Bi đến công an đầu thú.

Cơ quan công an đang tiến hành tìm lai lịch, người nhà của nạn nhân, đồng thời tạm giữ K’Bi để tiếp tục làm rõ.

Đình Thi (NLĐO)